Biden zmagal tudi po ponovnem štetju v Georgii, bizarne obtožbe Giluianija

Komisija je potrdila, da na volitvah ni prišlo do večjih nepravilnosti in kršitev. "Prva revizija v zgodovini Georgie je ponovno potrdila, da je novi sistem glasovanja uspelo natančno prešteti glasovnice in poročati o rezultatih," je v izjavi za javnost dejal republikanec Brad Raffensperger .

Kot je dejal gre za široko zaroto proti podaljšanju Trumpovega mandata za nova štiri leta. Giuliani je ostro napadel "skurumpirana demokratska mesta" kot je Detroit, kjer naj bi namensko Bidnu prišteli več tisoč neregularnih glasov. Dejal je, da gre za "centraliziran načrt izvršitve volilne prevare" in posvaril pred "železno zaveso cenzure" , ki Američanom preprečuje dostop do dejstev o volitvah.

Nato je novinarska konferenca postala še bolj bizarna, piše Yahoo!News. "Ste si ogledali film Moj bratranec Vinny?", je vprašal novinarje in nadaljeval s poskusom oponašanja Joeja Pescija z opisom prizora o preštevanju prstov z daljave.

"Morali bi biti šokirani ob dejstvu, da se naši glasovi preštevajo v Nemčiji in Španiji s strani podjetja, ki so povezana s Hugom Chavezom in Nicolasom Madurom," je Giulijani dejal novinarjem. V mislih je imel podjetje Smartmatic, ki sta ga leta 2000 na Floridi ustanovila podjetnika, sicer rojena v Venezueli.

Izvršni direktor podjetja Mark Malloch Brown je sicer del odbora Open Society Foundation, ki ga je ustanovil milijarder George Soroš, pogosta tarča politične desnice. "Vodja podjetja je bližnji sodelavec in poslovni partner Georgea Soroša, največjega donatorja demokratske stranke, Antife ter gibanja Black lives matter,"je prepričan Giuliani. "Kaj še moramo narediti, da vam ljudem predočimo resnico?" se je vprašal Giuliani.

Nekdanji newyorški župan je ob ponavljanju nekaterih teorij zarote tudi pojasnjeval Trumpove poti do zmage na minulih volitvah. Trditve Trumpove ekipe so zavrnili tudi nekateri (donedavni) člani administracije. Med njimi tudi nekdanji šef za kibernetsko varnost Chris Krebs, ki je po koncu Giulijanijeve novinarske konference dejal, da je šlo za "najbolj nevarno in verjetno tudi najbolj noro uro in pol v zgodovini ameriške televizije".