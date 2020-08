Biden sprejel kandidaturo, Američanom obljubil, da jih bo rešil iz teme

Joe Biden je v svojem govoru med drugim dejal, da so se ZDA hkrati spopadle s štirimi neprimerljivimi krizami: najhujšo pandemijo v zadnjih 100 letih, najhujšo gospodarsko krizo od velike depresije, najbolj prepričljivim pozivom k rasni pravičnosti od dobe boja za državljanske pravice in podnebno krizo. "Našemu sedanjemu predsedniku ni uspelo izpolniti niti svoje najbolj osnovne dolžnosti do naroda. Ni nas zaščitil, ni zaščitil Amerike," je dejal.

V štirih dneh konvencije, ki je potrdila Bidna za predsedniškega kandidata in Kamalo Harris za podpredsedniško kandidatko, se je za virtualnim govorniškim odrom zvrstila množica uglednih demokratov: od nekdanjih predsednikov Baracka Obame , Billa Clintona in Jimmyja Carterja do republikancev in običajnih Američanov, ki si želijo Trumpovega slovesa od Bele hiše in vrnitev v normalo.

V svojem govoru je omenil tudi pandemijo koronavirusa in kritiziral Trumpov odgovor nanjo, zaradi katerega je v ZDA največ okuženih in mrtvih na svetu. Obljubil je, da se bo s pandemijo spopadel prvi dan na položaju, med drugim z obveznim nošenjem mask.

Zadnji dan demokratske konvencije, ki se je začela v ponedeljek in je tehnično potekala iz Milwaukeeja, dejansko pa preko interneta iz raznih delov ZDA, je potekal z geslom Ameriška obljuba. 77-letni Biden se že tretjič poteguje za predsednika ZDA, tokrat pa mu je uspelo priti najdlje doslej - do nominacije. V primeru, da bo premagal 74-letnega Donalda Trumpa , bo postal najstarejši predsednik ZDA v zgodovini.

"Tu in sedaj vam dajem besedo, če mi zaupate predsedniški položaj, bom uporabljal to, kar je v nas najboljše, ne pa najslabše. Skupaj lahko in bomo premagali te čase teme v Ameriki," je obljubil Biden, ki je že večkrat dejal, da gre pri letošnjih volitvah za reševanje ameriške duše.

V četrtek je program povezovala igralka Julia Louis Dreyfus, ki se je pošalila, da komaj čaka na televizijsko soočenje med Harrisovo in podpredsednikomMikom Penceom. Če bodo vsi volili, jih ne morejo zaustaviti niti Facebook, televizija Fox News ali predsednik Rusije Vladimir Putin, je dejala.

Bidna podprli župani ter nekdanji župani in nekdanji predsedniški kandidati

Nekdanji župan New Yorka, milijarder Michael Bloomberg, je lastnike podjetij in zaposlene vprašal, zakaj bi spet najeli nekoga, ki je vse svoje posle spravil na boben, ki vedno dela le to, kar je dobro zanj, čigar brezobzirne odločitve ogrožajo ljudi in ki porabi več časa za tvitanje kot za delo. Spomnil je tudi, da je Trump dal davčne olajšave takim, ki jih ne potrebujejo, kot na primer njemu. "Joe bo to vzel nazaj in bomo lahko financirali, kar država potrebuje," je dejal Bloomberg.

Nekdanji predsedniški kandidat Andrew Yang je zagotovil, da se bosta Biden in Harrisova borila za vse Američane vsak dan, ko bosta na položaju, ker sta "starša in domoljuba in želita najboljše za ZDA". Županja AtlanteKeisha Lance Bottoms je temnopolte pozvala k udeležbi na volitvah tudi zaradi vseh žrtev tistih, ki so se pred desetletji borili za državljanske pravice in se morajo boriti še danes.

Nekdanji župan South Benda v Indiani in prav tako nekdanji predsedniški kandidat Pete Buttigiegje spomnil, da je moral ob vstopu v vojsko skrivati svojo homoseksualnost, sedaj pa je nezakonito odpustiti nekoga na podlagi spolne usmeritve. To je dokaz, da se Amerika lahko spremeni, vendar pa je potrebno zato, kot je dejal, izvoliti Bidna. Guverner KalifornijeGavin Newsom je spomnil na požare, ki pravkar divjajo po njegovi zvezni državi. Govoril je iz centra za evakuacijo ogroženih prebivalcev Rdečega križa in pozval vse tiste, ki zanikajo podnebne spremembe, naj o tem še enkrat razmislijo, ali obiščejo Kalifornijo.

Počastili tudi spomin na pokojnega Bidnovega sina

Zadnji dan konvencije so počastili spomin na pokojnega Bidnovega sina, nekdanjega pravosodnega ministra Pensilvanije in vojnega veterana Beauja Bidna, ki je, star šele 46 let, umrl zaradi tumorja na možganih. Vojaška veteranka in senatorka Tammy Duckworth iz Illinoisa, ki je v Iraku izgubila obe nogi, je Trumpa označila za "vrhovnega strahopetca", ki dokazano ni sposoben voditi vojske. Biden naj bi po drugi strani razumel, kaj prestajajo vojaške družine zaradi sina Beauja, ki je služil v nacionalni gardi.

Senatorka iz Wisconsina Tammy Baldwinje opozarjala na pomen dostopnega zdravstva in vprašala volivce, ali si res želijo živeti v državi, kjer računi za zdravljenje spravijo ljudi v bankrot.