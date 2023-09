Biden sprejel slovenskega veleposlanika, ta ga je povabil na obisk v Lipico

Poleg tega si bo prizadeval za promocijo strateškega dialoga z ZDA in posebej za krepitev kulturnih vezi, ki močno povezujejo oba naroda. Akcija ameriškega generala Pattona, s katero je ob koncu druge svetovne vojne rešil pred uničenjem slovensko kulturno dediščino izjemnega pomena – plemensko čredo konjev Lipicancev – močno povezuje naši državi, zato je Bidna povabil na obisk v Lipico. Sodelovanje med znanstveniki in študenti ter delovanje v korist slovenske skupnosti v ZDA bo prioritetnega značaja, je še obljubil.

Zagotovil je, da si bo prizadeval za nadaljnji razvoj odličnih bilateralnih političnih meddržavnih odnosov in napredek na področju kulturnega, ekonomskega, investicijskega, klimatskega, energetskega, vojaškega, znanstvenega, raziskovalnega in digitalnega sodelovanja ter sodelovanja na področju digitalnih tehnologij med državama.

"Gospod predsednik, naj vam zagotovim, da si bom prizadeval za krepitev odnosov, sodelovanja in partnerstva med Slovenijo in Združenimi državami ter za nadaljnji razvoj prijateljstva med državama v dobro slovenskega in ameriškega naroda," je na slovesnosti v Beli hiši poudaril veleposlanik Iztok Mirošič .

Mirošič je poudaril tudi močno privrženost Slovenije transatlantskim odnosom in strateškemu partnerstvu Evropske unije z ZDA. Transatlantsko partnerstvo je dokazalo, da je učinkovito, potrebno in koristno za obe strani, kot tudi za celotno mednarodno skupnost. Močna transatlantska vez je nenadomestljiva in nujna za zagotavljanje varnosti evroatlantskega območja.

"Pokazali smo visoko stopnjo enotnosti ob ruski agresiji na Ukrajino. ZDA so slovenski strateški partner in zaveznik, s katerim delimo vrednote in interese. Skupaj delujemo za stabilnost in varnost na Zahodnem Balkanu," je še dejal.

Nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024–2025 bo sodelovanje z ZDA v prizadevanjih za doseganje globalnega miru, varnosti in stabilnosti dvignilo na nov nivo, je prepričan. Naraščajoči problemi klimatskih sprememb, energetskih potreb in kibernetske varnosti ter nove tehnološke paradigme v svetu pomenijo tudi nove priložnosti za medsebojno sodelovanje v okvirih zelenega prehoda in razvoja.

Biden pa je Mirošiču izrazil dobrodošlico ob nastopu dela v ZDA v času, posebej pomembnem za evropsko varnost. Slovenijo je označil za pomembnega partnerja in zaveznika v NATO. Skupaj namreč delujemo v podporo napadeni Ukrajini in pri promociji evropskega članstva za države Zahodnega Balkana.

Sloveniji je čestital za uspešno kampanjo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN, v katerem se veseli sodelovanja pri skupni promociji demokratičnih načel. Poudaril je partnerstvo Slovenije in ZDA v boju proti vzrokom in posledicam klimatskih sprememb za vzdržno prihodnost našega planeta. Posebej je poudaril pomen nadaljnjega dela za krepitev bilateralnih političnih in ekonomskih donosov med državama, so zapisali v sporočilu slovenskega veleposlaništva v Washingtonu.