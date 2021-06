Biden sprejema nove ukrepe proti strelnemu orožju v ZDA

Bidnov načrt v bistvu kaže na njegovo nemoč, saj je edino, kar lahko res kaj spremeni na bolje, ukrepanje ameriškega zveznega kongresa, kjer pa poslanci, ki so pod vplivom orožarskega lobija ali iskreno prepričani v sveto pravico Američanov do orožja, ne bodo ukrepali. Tudi Biden sam na primer ni za prepoved orožja.

"Ti trgovci s smrtjo kršijo zakon za dobiček. Če boš zavestno prodal orožje nekomu, ki ga ne sme imeti, te bomo našli in ti odvzeli dovoljenje za prodajo orožja. Zagotovili bomo, da ne boš mogel več prodajati smrti in divjanja po naših ulicah," je napovedal predsednik ZDA.

Zagovarja pa učinkovitejše preglede morebitne kriminalne preteklosti kupcev orožja, ki jih trenutno izvajajo le trgovine z orožjem. Vsakdo pa lahko brez omejitev orožje kupi na orožarskih sejmih in zasebno. Republikanci v kongresu so proti temu, kakor so tudi proti vsem ukrepom, ki jih je v torek nanizal Biden, razen povečanja sredstev za policijo.

Biden je proti pozivom demokratske levice, naj se policiji zaradi tradicije nasilja odvzamejo sredstva. Tudi velika večina Američanov tega ne podpira, saj se zavedajo, da bodo policiste potrebovali, še posebej sedaj, ko narašča kriminal.

"To ni čas, da obrnemo hrbet policiji," je dejal Biden in razložil, da kriminal v ZDA običajno narašča v poletnih mesecih, tokrat pa svoje prispeva še odpiranje ZDA po pandemiji covida-19. Biden je že predvolilno kampanjo za predsednika ZDA napovedal povečanje sredstev za policijo, obenem pa tudi prizadevanja za reforme.

Njegova vlada namerava sedaj ukrepati predvsem proti prodajalcem orožja, ki kršijo zakon. Po novem menda ne bo več milosti in vsaka prodaja orožja nekomu, ki ga ne bi smel kupiti, bo prinesla odvzem dovoljenja.

Pravosodno ministrstvo ZDA bo vodilo posebno delovno skupino za spremljanje trgovine z orožjem, v kateri bodo agenti iz petih vladnih agencij. Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je sporočil, da bo delovna skupina preiskovala in motila mreže, ki usmerjajo nezakonito strelno orožje v ameriške skupnosti s tragičnimi posledicami. Posvetili se bodo kanalom nezakonite trgovine z orožjem v New Yorku, Chicagu, Los Angelesu, San Franciscu in Washingtonu.

Denar za boj proti nezakoniti prodaji orožja je že v zadnjem paketu pomoči zaradi pandemije covida-19. Biden je opozoril, da lahko 350 milijard dolarjev porabijo za najemanje dodatnih policistov, plačilo nadur, pregon trgovcev z orožjem in tehnologijo, ki bo bolje spremljala nezakonito trgovino.

Nasilni kriminal v ZDA sicer letos ni nič večji, kot je bil pred desetletjem ali manj, vendar narašča število umorov in strelskih napadov, predvsem v večjih mestih, kot so Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Portland, Baltimore, Baton Rouge, Houston in New York.