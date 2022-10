Biden: Sunakov vzpon na mesto britanskega voditelja je pomembna prelomnica

Za njo pa se bo v Buckinghamski palači na prvi avdienci pri kralju zglasil tudi novi vodja konservativne stranke Rishi Sunak . Tja bo povabljen k oblikovanju vlade, s tem pa bo tudi uradno postal 57. predsednik vlade Združenega kraljestva. Tudi on bo podal izjavo na Downing Streetu 10.

Iz britanskega urada so pred imenovanjem novega premierja sporočili, da bo odhajajoča premierka Liz Truss zjutraj vodila sejo vlade, nato pa bo pred rezidenco na Downing Streetu 10 podala izjavo in se odpravila v Buckinghamsko palačo na zadnjo avdienco pri kralju Karlu III. , kjer bo tudi uradno odstopila, poroča BBC.

Pred njegovim imenovanjem pa se je oglasil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je imenovanje Rishija Sunaka za naslednjega britanskega premierja in prvo nebelopolto osebo na tem položaju označil za pomembno prelomnico.

Čakajo ga številni izzivi

Nekdanjega finančnega ministra Sunaka čaka težka naloga, saj se britansko gospodarstvo sooča s številnimi težavami, od brexita in pandemije do vojne v Ukrajini in posledične energetske krize ter inflacije, vladajoči konservativci pa z nizko priljubljenostjo v javnosti.