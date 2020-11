Biden: Z zanikanjem izidov volitev se Trump spravlja v zadrego

Medtem ko je novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden že spregovoril z nekaterimi tuji voditelji, aktualni predsednik Donald Trump še ne želi priznati poraza. Če je bil Biden v preteklih dneh do svojega predhodnika v Beli hiši še razumevajoč, je tokrat dejal, da se Trump z zanikanjem izidov volitev spravlja v zadrego.

icon-expand Pred novoizvoljenim predsednikom Bidnom so številni izzivi, še največji med vsemi pa je pandemija koronavirusne bolezni. FOTO: AP

Joe Bidenje prvič odgovarjal na vprašanja novinarjev, odkar je bil razglašen za zmagovalca letošnjih volitev. Čeprav je v preteklih dneh Trumpu še ponujal čas, da se ta sprijazni s porazom, je bil Biden tokrat veliko bolj oster do aktualnega predsednika. Biden meni, da se Trump z zanikanjem izidov volitev in neutemeljenimi obtožbami o goljufijah na voliščih spravlja v zadrego. "Mislim, da to ne bo v prid predsednikovi zapuščini," je dejal. Čeprav v Beli hiši Bidna (še) ne priznavajo kot zmagovalca, je obljubil, da se bo njegova ekipa nemudoma lotila dela in pripravila strategije za spopad s številnimi krizami, s katerimi se soočajo Američani.

Anketa agencije Reuters ugotavlja, da 80 odstotkov Američanov verjame, da je demokrat Joe Biden zmagal na predsedniških volitvah v ZDA, od tega tudi 60 odstotkov republikancev.

Biden je novinarjem razkril, da je v torek opravil že nekaj telefonskih klicev s tujimi voditelji. Med drugim se je pogovarjal z britanskim premierjem Borisom Johnsonom, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel. "Sporočil sem jim, da se je Amerika vrnila. Vrnili se bomo v igro," je povedal Biden. Trump je medtem sporočil, da bo na koncu zmagovalec volitev on, čeprav so ga vse večje ameriške televizijske hiše, med drugim Trumpu zvesti Fox News, razglasile za poraženca. Na Twitterju je objavil več tvitov z velikimi tiskanimi črkami o "množičnem štetju glasovnic" in zatrdil: "Zmagali bomo!" Twitter je njegove objave označil za 'sporne'.

Televizijske razglasitve zmagovalcev sicer niso uradne. Uraden izid volitev bo znan 14. decembra, ko se bo sestal elektorski kolidž. Republikanci sicer Trumpu še vedno stojijo ob strani, eden od njegovih najzvestejših ministrov, zunanji minister Mike Pompeo, pa je v torek na novinarski konferenci dejal, da je State Department pripravljen na gladko tranzicijo v drugo vlado pod vodstvom Donalda Trumpa, in se pri tem nasmehnil.

icon-expand Donald Trump je konec tedna preživel na golfigrišču, ob vrnitvi pa podpornikom dal vedeti, da boj še ni končan. FOTO: AP

Ameriški obveščevalci zaskrbljeni, kaj bo Trump počel z državnimi skrivnostmi Washington Postporoča, da naj bi ameriške obveščevalce in strokovnjake za nacionalno varnost skrbelo, kaj bo predsednik ZDA Donald Trump počel z državnimi skrivnostmi, potem ko bo moral januarja oditi s položaja. Trump je do zdaj že selektivno razkrival državne skrivnosti za napade na politične nasprotnike, pridobivanje političnih prednosti ali za postavljanje pred tujimi vladami, poroča Washington Post. Predsednik se med vladanjem seznani s številnimi skrivnostmi, med drugim s postopkom sprožitve jedrskih raket, obveščevalnimi zmogljivostmi, na primer kje imajo ZDA vohune na tujem, in razvojem novih oborožitvenih sistemov. Vse to je lahko za tuje države dragocena zadeva, za katero so pripravljene drago plačati. Do zdaj ni nihče niti pomislil na nevarnost, da bi nekdanji predsednik ZDA razkrival državne skrivnosti. Vendar pa je Trump globoko zadolžen in jezen na uslužbence vlade, o katerih je prepričan, da so ga spotikali zadnja štiri leta, opozarja ameriški časnik. Po drugi strani pa obveščevalce pomirja to, da Trump med prejemanjem obveščevalnih poročil ni bil nikoli pozoren na podrobnosti, obenem pa menijo, da ni nikoli prav razumel, kaj se dogaja. "Edini blagoslov je, da ni bil nikoli pozoren. Sposoben in informiran predsednik s Trumpovim značajem bi lahko pomenil katastrofo," je izjavil nekdanji glavni pravnik pravosodnega ministrstva ZDA v vladi Georgea Busha mlajšega Jack Goldsmith.

icon-expand Melania Trump v Belo hišo ne namerava povabiti Bidnove soproge, kot to veleva ameriška tradicija. FOTO: AP

Melania še ni poklicala Bidnove soproge Prva dama ZDA Melania Trump se, tako kot njen soprog, še naprej vede, kot da Trump volitev ni izgubil. Vir iz Bele hiše je za CNN povedal, da Melania še ni poklicala Jill Biden, soproge novoizvoljenega predsednika. Na današnji dan pred štirimi leti je Melania Trump na povabilo takratne prve dame Michelle Obama, kot je to v ZDA običajno, prišla na obisk Bele hiše. A tokrat je drugače. Trumpova soproga v bližnji prihodnosti še ne razmišlja o srečanju z novo prvo damo, njena ekipa pa se trenutno pripravlja na prihajajoče praznike, še poroča CNN.