Biden: Nespameten je, kdor misli, da se bo Putin ustavil pri Ukrajini

Joe Biden je na vprašanje o predlogih Trumpove vlade, naj se Ukrajina odpove delu ozemlja v zameno za končanje vojne, to primerjal s popuščanjem Londona in Pariza nacistični Nemčiji, ki da ni preprečilo izbruha druge svetovne vojne.

Po njegovih besedah je preprosto nespametno misliti, da bo Putin končal vojno, če se Rusiji odstopi ozemlje, ki ga zahteva.

"To nismo mi. Mi smo za svobodo, demokracijo in priložnosti. Ne za konfiskacijo," je v danes objavljenem televizijskem intervjuju za britanski BBC dejal nekdanji prvi mož ZDA in stopil v bran odločitvam svoje administracije, ki da je Ukrajini dala vse, kar je potrebovala, da bi si zagotovila neodvisnost.