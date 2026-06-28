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Biden udaril po Trumpu: Uničuje Nato in izbira Putina

Washington, 28. 06. 2026 14.07 pred 26 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Joe Biden

Nekdanji predsednik ZDA Joe Biden je na dobrodelnem dogodku podal ostro kritiko na račun naslednika. Opozoril je na škodljivo delovanje administracije in njen negativen vpliv na ugled ter zaveznike Združenih držav v mednarodnem prostoru.

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je v soboto zvečer na dobrodelnem dogodku Demokratske stranke v zvezni državi Maryland ostro kritiziral svojega naslednika Donalda Trumpa v Beli hiši ter ga označil za domišljavega in pokvarjenega.

Nekdanji ameriški predsednik Biden je Trumpa kritiziral tudi zaradi njegovega odnosa do zveze Nato in Rusije. To je bil eden njegovih redkih javnih nastopov po odhodu s predsedniškega položaja leta 2025.

V govoru je Biden Trumpu očital, da uničuje Nato in da izbira ruskega predsednika Vladimirja Putina namesto ameriških zaveznikov: "Ne gre le za njegovo namerno spodkopavanje in uničevanje Nata ter za to, da daje prednost Putinu pred ameriškimi zavezniki, niti ne le za dejstvo, da je bolj kot kateri koli predsednik v zgodovini zmanjšal ugled Združenih držav v očeh sveta," je dejal Biden.

Bidnove izjave prihajajo v času, ko prizadevanja Trumpove administracije za dosego mirovnega sporazuma med Ukrajino in Rusijo večinoma stojijo na mrtvi točki, saj sta sprti strani glede ozemeljskih vprašanj še vedno zelo oddaljeni od dogovora, piše kyivindependent.

Desetminutna kritika

Bidnov približno desetminutni govor je predstavljal eno njegovih najbolj neposrednih kritik predsednika Donalda Trumpa po odhodu iz Bele hiše, piše CNN. Govor je imel natanko dve leti po televizijskem predsedniškem soočenju na CNN s Trumpom, ki je močno omajalo njegove možnosti za osvojitev drugega predsedniškega mandata in pomembno zaznamovalo njegovo politično zapuščino.

"Ne gre le za njegove projekte iz nečimrnosti – rušenje vzhodnega krila Bele hiše, da bi naredil prostor za plesno dvorano, dodajanje svojega imena Kulturnemu centru Kennedy, gradnjo slavoloka v lastno čast ali celo najem lastnega vzdrževalca bazenov, da popravi odsevni bazen. Kakšna zguba!", je Biden dejal udeležencem slavnostnega dogodka.

Odsevni bazen odraža nekaj, kar je še hujše od narcizma in nesposobnosti, ki sta v samem jedru te administracije, je pojasnil: "To je korupcija, korupcija – predrzna in povsem očitna korupcija. Korupcija v obsegu, kakršnega v ameriški zgodovini ni bilo še v nobeni administraciji."

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KOMENTARJI4

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the kop
28. 06. 2026 14.35
Nato je potrebno uničiti, leglo mafije in vojnih zločincev.
Odgovori
+0
1 1
Old_geezer
28. 06. 2026 14.39
Še vedno mnogo manj mafije in vojnih zločincev kot v rusiji.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
28. 06. 2026 14.24
Jože je vedno trezno gledal na svet in stvari. Za razliko od paviana.
Odgovori
-1
0 1
Bbcc12
28. 06. 2026 14.20
Še kako prav ima.
Odgovori
+0
2 2
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