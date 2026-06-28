Biden udaril po Trumpu: Uničuje Nato in izbira Putina

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je v soboto zvečer na dobrodelnem dogodku Demokratske stranke v zvezni državi Maryland ostro kritiziral svojega naslednika Donalda Trumpa v Beli hiši ter ga označil za domišljavega in pokvarjenega.

Nekdanji ameriški predsednik Biden je Trumpa kritiziral tudi zaradi njegovega odnosa do zveze Nato in Rusije. To je bil eden njegovih redkih javnih nastopov po odhodu s predsedniškega položaja leta 2025.

V govoru je Biden Trumpu očital, da uničuje Nato in da izbira ruskega predsednika Vladimirja Putina namesto ameriških zaveznikov: "Ne gre le za njegovo namerno spodkopavanje in uničevanje Nata ter za to, da daje prednost Putinu pred ameriškimi zavezniki, niti ne le za dejstvo, da je bolj kot kateri koli predsednik v zgodovini zmanjšal ugled Združenih držav v očeh sveta," je dejal Biden.

Bidnove izjave prihajajo v času, ko prizadevanja Trumpove administracije za dosego mirovnega sporazuma med Ukrajino in Rusijo večinoma stojijo na mrtvi točki, saj sta sprti strani glede ozemeljskih vprašanj še vedno zelo oddaljeni od dogovora, piše kyivindependent.