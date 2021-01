Biden umika Trumpove nameščence pri mediju Voice of America

Michaela Packa, konservativnega filmarja in nekdanjega sodelavcaSteva Bannona, je bivši predsednik Donald Trump lani namestil na položaj direktorja Ameriške agencije za globalne medije (USAGM), kar so demokrati nemudoma kritizirali kot poskus spreminjanja javnih medijev v trobila Trumpove propagande.

V sklopu USAGM delujejo Voice of America, Urad za oddajanje na Kubo z radiem in televizijo Marti ter Radio Svobodna Evropa, Radio Svobodna Azija in Oddajna mreža za Bližnji vzhod. Vsi so v bistvu zrasli iz VOA, ki je nastal med drugo svetovno vojno za oddajanje ameriških novic v nacistično Nemčijo. Kasneje so se pridružili še mediji za oddajanje v druge dele sveta, vsi skupaj pa so se združili pod USAGM, ki ima kongresni mandat za neodvisno poročanje tujini.

Packu pravzaprav ne bi bilo treba odstopiti, saj je njegov mandat potrjen v kongresu. Zato bi lahko ostal na položaju še tri leta, vendar ni vztrajal, ker med podrejenimi ni imel nobene podpore.