Biden v Atlanti obsodil rasizem

Ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta v petek obiskala Atlanto, kjer sta se srečala z voditelji azijsko-ameriške skupnosti, ki je pretresena zaradi napada v treh masažnih salonih v Atlanti, v katerih je umrlo osem ljudi. Biden je obsodil tovrstno nasilje in spregovoril proti rasizmu. Po srečanju z voditelji skupnosti azijskih Američanov je Biden imel nagovor na univerzi Emory, kjer je sovraštvo in rasizem označil za "grdi strup, ki že dolgo preganja naš narod", pogosto pa da naleti na molk.

Ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta v petek obiskala Atlanto, kjer sta se srečala z voditelji azijsko-ameriške skupnosti, ki je pretresena zaradi napada v treh masažnih salonih v Atlanti, v katerih je umrlo osem ljudi. Biden je obsodil tovrstno nasilje in spregovoril proti rasizmu. Po srečanju z voditelji skupnosti azijskih Američanov je Biden imel nagovor na univerzi Emory, kjer je sovraštvo in rasizem označil za "grdi strup, ki že dolgo preganja naš narod", pogosto pa da naleti na molk. "A to se mora spremeniti, ker je tišina sokrivda. Ne moremo biti sokrivi," je poudaril. "Moramo spregovoriti, moramo ukrepati," je dejal in Američane pozval, naj se bojujejo proti ksenofobiji. Med obiskom je izrazil podporo zakonu proti zločinom iz sovraštva v povezavi s pandemijo covida-19, ki naj bi utrdil odgovor vlade na vse več pojavov nasilja proti Američanom azijskega izvora. Od marca 2020 je Center za azijske Američane in tihomorske otočane (AAPI) v Kaliforniji dobil 3800 prijav nasilja nad Američani azijskega videza. Urnik obiska je bil nekoliko prilagojen zaradi torkovega napada, v katerem je umrlo šest žensk azijskega porekla, je pa bila Bidnova pot v Atlanto sprva predvidena kot proslava predčasne uresničitve cilja 100 milijonov cepljenj proti covidu-19 v prvih 100 dneh Bidnove vlade. V petek je bil Biden na oblasti 59. dan, cepili pa so že krepko čez 100 milijonov ljudi. Biden se je zaposlenim v Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) zahvalil za njihovo izjemno delo in dejal, da jim Američani veliko dolgujejo in jim bodo še dolgo dolgo časa. Zagotovil je, da v času njegove vlade znanosti ne bodo zatirali. Ameriški predsednik Joe Biden padel med vkrcanjem na letalo Bidnov obisk se ni dobro začel, saj se je med vzpenjanjem po stopnicah na letalo Air Force One večkrat spotaknil, vendar mu, sodeč po posnetkih iz Atlante, ni bilo hudega. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je zagotovila, da je 78-letni Biden povsem v redu, padel pa naj bi zaradi izjemno močnega vetra. Po padcih se je pobral, povzpel do letalskih vrat in salutiral v pozdrav.