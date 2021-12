Biden v Avstralijo pošilja Caroline Kennedy

Kennedyjeva je medtem Avstralijo označila za državo, ki je ključna za prihodnjo ameriško varnost in blaginjo. Dodala je, da se veseli sodelovanja z avstralsko vlado pri krepitvi zavezništva med državama, izboljšanju svetovnega zdravja in povečanju dostopa do cepiv ter pri reševanju podnebne krize. Dodala je še, da je navdušena, da bo spoznala Avstralce, njihovo fascinantno državo in z njimi delila tisto, kar ji je v Ameriki najbolj všeč.

Kennedyjeva je pred tem v času administracije Baracka Obame delovala kot ameriška veleposlanica na Japonskem, kar je Bela hiša še posebej izpostavila ob tokratni nominaciji. "Sodelovala je pri prerazporeditvi ameriških sil na Okinawi, spodbujala opolnomočenje žensk na Japonskem in povečala izmenjavo študentov med ZDA in Japonsko," so zapisali in dodali, da je leta 2017 ustanovila mednarodni projekt izmenjave poezije, da bi z močjo govorjene besede virtualno povezala študente na Japonskem, v Koreji, na Filipinih in v Bronxu. Kennedyjeva je sicer pred kratkim prejela visoko japonsko odlikovanje.

Sicer pa je bila pomembna podpornica v Bidnovi predsedniški kampanji. V prispevku za Boston Globe, ki je naznanil njeno podporo, je Kennedyjeva Bidna pohvalila za njegovo delo v dolgi karieri javnega uslužbenca in se spomnila njegovega obiska Tokia v času, ko je bila tam veleposlanica.

"Izžareval je ameriški optimizem. Pojasnil je, da bo Amerika našim zaveznikom vedno stala ob strani in da smo zavezani ohranjanju miru in uspeha v regiji," je zapisala v kolumni, povzema britanski Guardian.

Imenovanje Kennedyjeve prihaja v času, ko Avstralija in ZDA poglabljata svoje vojaške vezi, druži pa ju poglabljanje zaskrbljenosti zaradi ravnanja Kitajske.

Septembra so Avstralija, Združeno kraljestvo in ZDA tudi ustanovile varnostno partnerstvo, imenovano Aukus. Avstralska politika je že pohvalila imenovanje Kennedyjeve.

Hkrati je Biden tudi sporočil, da je nekdanja vrhunska umetnostna drsalka Michelle Kwan nominirana za veleposlanico v Belizeju. Kwanova spada med najuspešnejše ameriške športnike vseh časov, zadnja leta pa deluje v diplomaciji, kjer se še zlasti osredotoča na mlade.