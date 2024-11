Trump obiskal Bidna v Beli hiši: 'Danes je svet lep in to cenim'

Ameriški predsednik Joe Biden je v Beli hiši sprejel novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki je prišel brez nekdanje in bodoče prve dame Melanie Trump. V pogovoru je Biden dejal, da se veseli mirnega prenosa oblasti, Trump pa je priznal, da je politika težka in v mnogih primerih "svet ni zelo lep". "Vendar je danes svet lep in to cenim!"