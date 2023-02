Biden v kongresu republikansko opozicijo pozval k sodelovanju

Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem govoru o položaju v državi pozval republikansko opozicijo v kongresu k sodelovanju za obnovo in razcvet države. Biden je bil odločen, glasen in šaljiv, republikance pa pripeljal do tega, da so glasno zanikali naklep o zmanjšanju pokojninskih ugodnosti. Analitiki so se strinjali, da je šlo za govor politika, ki bo kmalu napovedal kandidaturo za drugi štiriletni mandat.

Ameriški politični analitiki so se strinjali, da je šlo za enega najbolj interaktivnih govorov o položaju v državi v zgodovini ZDA. Tako kot pred leti Baracka Obamo, so republikanci Bidna glasno zmerjali z lažnivcem in predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy je moral kolegom nakazovati, naj se umirijo. Biden se je na nemire odzval z nasmehom in improvizacijo. Le ko so kričali, da je kriv za 70.000 mrtvih na leto zaradi mamila fentanil in da ni zavaroval meje, je šel hitro dalje. Večino govora je namenil gospodarskim temam in se pohvalil, da se v času njegovega mandata v ZDA vračajo industrijska delovna mesta, za katera je veljalo prepričanje, da so za vedno šla v tujino. Napovedal je tudi, da bodo odslej vsi javni zvezni gradbeni projekti morali uporabljati le materiale, ki so bili narejeni v ZDA.

Analitiki: Lahko bi kmalu napovedal kandidaturo za drugi štiriletni mandat Analitiki so se strinjali, da je šlo za govor politika, ki bo kmalu napovedal kandidaturo za drugi štiriletni mandat. Neposredno je namreč naslavljal povprečnega volivca, ko je dejal, da imajo določena podjetja ljudi že predolgo za norce, ko jim zaračunavajo razne neupravičene takse in zamudne obresti. Zunanji politiki ni posvečal veliko časa, razen tega, da je omenil rusko vojno proti Ukrajini in se pri tem pohvalil, da je poskrbel za enotnost zveze Nato. Kot je dejal, je na oblast prišel v času, ko so se po svetu krepile avtokracije, sedaj pa je zatrdil, da so demokracije spet v vzponu in zagotovil, da se bo zoperstavil porastu kitajskega vpliva.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Govor so prišli poslušati člani kongresa, nekateri člani vrhovnega sodišča in tudi dva upokojena vrhovna sodnika, člani vlade ter posebni gostje, ki so sedeli skupaj s prvo damo Jill Biden na galeriji kongresne dvorane. Tam je bila spet ukrajinska veleposlanica Oksana Makarova, ki jo je pozval, naj vstane, ko je govoril o "morilskem napadu" ruskega predsednika Vladimirja Putina na Ukrajino. "Putinova invazija je bila preizkus za generacije, za Ameriko. Bomo branili demokracijo? Smo. Poenotili smo Nato, zgradili globalno koalicijo," je med drugim dejal Biden. Na koncu je še glasno dodal, da tisti, ki stavijo proti Ameriki, spet ugotavljajo, kako napačna odločitev je to. Na galeriji je bil tudi pevec skupine U2 Bono, ki je znan po svojem humanitarnem delu, ter več gostov v povezavi z Bidnovo zdravstveno, izobraževalno in ekonomsko politiko. Prišla sta starša Tyra Nicholsa, ki so ga pred kratkim v Memphisu ubili policisti, kar je poudarilo potrebo po policijskih reformah.

Biden je izpostavil starša umrle odvisnice od mamil, prišla je tudi Amanda Zurawski iz Teksasa, ki je skoraj umrla, potem ko ji zdravniki zaradi strogega zakona proti splavu niso upali nuditi zdravniške pomoči. Biden je kongres pozval, naj uzakoni pravico do splava in zagotovil, da bo dal veto na vsak zakonski poskus kratenja te pravice.

Poseben gost je bil tudi mož bivše predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi Paul Pelosi, ki še vedno okreva potem, ko ga je pretepel neuravnovešeni vlomilec. Tam je bil tudi Brandon Tsay, ki je letos v Kaliforniji preprečil nadaljevanje množičnega strelskega pokola, ko je razorožil strelca. Biden je oba izkoristil za poziv proti nasilju in sovraštvu ter za poostritev zakonodaje proti orožju, na primer s prepovedjo polavtomatskih pušk. "Ekstremizmu ne smemo nikjer dati zavetišča," je dejal. Govor je začel mimo scenarija s šalo na račun McCarthyja, da ga bo spravil v težave, ker se res veseli sodelovanja. Republikanci grozijo, da ne bodo povišali meje javnega dolga, kar bi ZDA in svet lahko spravilo v gospodarske težave. Biden je med govorom ponovil, da o tem ne bo razprave. Največ je govoril o gospodarskem okrevanju po pandemiji koronavirusa, rekoč, da je bilo ustvarjenih 12 milijonov novih delovnih mest. Omenil tudi napad Trumpovih privržencev na kongres Na republikanski strani dvorane je vladala popolna tišina, ko je omenil napad privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa na kongres. "Pred dvema letoma se je naša demokracija soočala z največjo grožnjo od državljanske vojne. Nekaj modric je ostalo, vendar naša demokracija ostaja cela," je dejal Biden. Poudaril je, da demokrati in republikanci lahko sodelujejo, in v dokaz ponudil 300 zakonov s podporo obeh strank, ki jih je podpisal v zadnjih dveh letih. "Srednji razred je hrbtenica države" Skozi govor je poudarjal, da je srednji razred hrbtenica države. Poudaril je, da nihče s plačo nižjo od 400.000 dolarjev na leto ne bo doživel povišanja davkov, čeprav se je zavzel za povišanje davkov na odkupovanje lastnih delnic podjetij, ki bogatijo vlagatelje, namesto da bi se ta denar investiral dalje. Predvsem je bil kritičen do naftnih in farmacevtskih podjetij, ki pobirajo rekordne dobičke na račun navadnih ljudi.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Na trenutke je zvenel kot Trump, ko je govoril, da vlagajo v industrijska delovna mesta v ZDA in da ne bodo več odvisni od čipov iz tujine. Zahvalil se je republikancem, ki so glasovali za zakon o obnovi infrastrukture, s pomočjo katerega so že zagnali 20.000 nujnih projektov. Tiste, ki so glasovali proti, vendar se doma pri volivcih hvalijo z zvezno porabo za projekte, pa je zbodel, da se vidijo pri naslednjem rezanju traku. "Če boste skušali povišati cene zdravil na recepte, bom vložil veto" Pohvalil se je, da je omejil stroške inzulina za upokojene diabetike na največ 35 dolarjev na mesec in kongres pozval naj to stori za vse ostale mlajše diabetike, ki da jih farmacevtska podjetja odirajo. "Naj ne bo pomote - če boste skušali povišati cene zdravil na recepte, bom vložil veto," je dejal. Podnebne spremembe je označil za grožnjo obstoju človeštva in zakon o boju proti inflaciji izpostavil kot največjo naložbo v zeleno energijo v zgodovini. Republikanci v dvorani so godrnjali, ko je dejal, da je Trumpova vlada povečevala proračunski primanjkljaj štiri leta zapored, v njegovih dveh letih pa so ga znižali za 1700 milijard dolarjev. Z nasmehom jim je priporočil, naj si pogledajo podatke. Izpostavil je tudi razne posebne takse letalskih družb in dejal, da jih njegova vlada sili, da potnikom vrnejo denar, če ima letalo zamudo ali je let odpovedan. Kot je dodal, je bankam preprečil oderuške obresti za prekoračenje limita in zamude pri plačevanju dolga na kreditnih karticah, vendar pozval k sprejemu celovitega zakona na tem področju. Pozval je še k sprejemu zakona za olajšanje sindikalnih združevanj, uvedbi pravice do bolniškega dopusta in otroškega varstva, dostopnega stanovanja, nege starejših in povišanju učiteljskih plač. Pozval je tudi k nadaljevanju financiranja ukrepov proti pandemiji koronavirusa ter se pohvalil, da njegova vlada uspešno lovi tiste, ki so zlorabljali proračunsko pomoč podjetjem in posameznikom v času krize. Zavzel se je za potrditev zakona o enakopravnosti, ki bo ščitil pripadnike LGBT skupnosti, še posebej mlade transspolne osebe in pozval vse skupaj, naj povečajo napore za boj proti raku. "Nekaj let sem že tu, ampak še nikoli nisem bil večji optimist glede ameriške prihodnosti. Samo spomniti se moramo, kdo smo. Ničesar ni, kar ne zmoremo, če stopimo skupaj," je dejal Biden in zatrdil, da je položaj v državi trden.