Biden v pismu sporočil demokratom: Čas je, da premagamo Donalda Trumpa

"Vprašanje, kako naprej, je že več kot teden dni dobro zastavljeno. In čas je, da se to konča," je bil jasen Biden. "Imamo samo eno nalogo. In to je premagati Donalda Trumpa. Do demokratske konvencije je še 42 dni, do splošnih volitev pa 119 dni. Vsako zmanjšanje odsotnosti ali nejasnost glede naloge, ki je pred nami, Trumpu samo pomaga, nam pa škodi. Čas je, da stopimo skupaj, se kot enotna stranka premaknemo naprej in premagamo Donalda Trumpa."

Predvsem pa je ganjen ob izrazih naklonjenosti s strani mnogih, ki ga poznajo in podpirajo. "Hvaležen sem bil za trdno in neomajno podporo številnih izvoljenih demokratov v kongresu in po vsej državi, veliko moči pa mi je dala tudi odločnost in odločenost, ki sem ju tudi v najtežjih tednih videl pri številnih volivcih in ljudskih podpornikih."

A kot je dodal, ni kritičen do teh pomislekov, temveč se zaveda, da izvirajo iz "resničnega spoštovanja do njegovega življenjskega dela v javni službi in dosežkov kot predsednika".

Poudaril je, da je v zadnjih desetih dneh, v pogovorih z vodstvom stranke, uradniki, člani in predvsem volivci slišal in zaznal skrbi, ki jih imajo. "Dobronamerne strahove in skrbi glede tega, kaj je na kocki na teh volitvah. Nisem slep za njih. Verjemite mi, da se bolje kot kdor koli drug zavedam odgovornosti in bremena, ki ga nosi kandidat naše stranke. Nosil sem ga leta 2020, ko je bila na kocki usoda našega naroda," je poudaril v pismu.

Biden želi s pismom dokazati, da je še kako sposoben nadaljevati svojo predsedniško vlogo, po tem, ko so bili številni demokrati jasni, da bi moral odstopiti kot kandidat stranke. "Zdaj, ko ste se vrnili s počitnic, želim, da veste, da sem kljub vsem špekulacijam v medijih in drugod trdno odločen ostati v tej tekmi, jo voditi do konca in premagati Trumpa."

Da je v svojo kandidaturo in podporo jasen, priča tudi dejstvo, da je prejel več kot 14 milijonov glasov, kar predstavlja 87 odstotkov vseh glasov, oddanih v celotnem kandidacijskem postopku, je bil jasen v pismu. "Imam skoraj 3900 delegatov, s čimer sem z veliko prednostjo predvideni kandidat naše stranke. Ta postopek je bil odprt za vse, ki so želeli kandidirati. Le trije ljudje so se odločili, da me izzovejo," je zapisal. "Volivci demokratske stranke so glasovali. Izbrali so me za kandidata stranke. Ali bomo zdaj rekli, da ta postopek ni bil pomemben? Da volivci nimajo besede?"

Napisal je, da čuti globoko dolžnost do vere in zaupanja, ki so mu ga izkazali volivci demokratske stranke. To je bila njihova odločitev, je dodal. "In kako se lahko zavzemamo za demokracijo v naši državi, če jo ignoriramo v lastni stranki? Tega ne morem storiti in tega ne bom storil."

A bo njegovo pismo zadostovalo za zagotovitev podpore skeptičnih demokratov? Vsaj štirje so po objavi pisma pozvali Bidna, naj se umakne iz predsedniške tekme. Le nekaj minut po tem ko je njegovo pismo pricurljalo v javnost, je namreč Biden poklical v oddajo "Morning Joe" na televiziji MSNBC ter svojo odločitev na vso silo branil. "Bistvo je, da ne grem nikamor. Nikamor ne grem!" naj bi zagotovil.