Biden v pogovoru z Zelenskim naznanil novo pomoč za Ukrajino

Volodimir Zelenski je pozdravil novo pomoč in poudaril zlasti potrebo po zračni obrambi. Z njo bo lahko država zanesljivo ščitila svoja mesta, skupnosti in kritično infrastrukturo, je sporočil v objavi na omrežju X.

ZDA so ključna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji in so ji doslej namenile že za več kot 55 milijard orožja, streliva in druge varnostne pomoči.