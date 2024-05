Biden: V primeru invazije na Rafo Izraelu ne bomo pošiljali streliva

"Jasno sem jim dal vedeti, da če gredo v Rafo, jim ne bom dobavljal orožja, ki je bilo v preteklosti uporabljeno za spopad z mesti," je dejal Biden v enem svojih izjemno redkih medijskih intervjujev. "Ne bomo dobavili orožja in artilerijskih granat, ki so bile uporabljene," je dejal in dodal, da bo "še naprej skrbel za varnost Izraela".

Izjava je Bidnovo prvo neposredno javno pogojevanje pomoči najpomembnejšemu zavezniku na Bližnjem vzhodu, odkar se je po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani začela vojna v Gazi. V mestu Rafa na jugu enklave je približno milijon in pol beguncev iz drugih delov Gaze, Izrael pa kljub svarilom z vsega sveta vztraja pri kopenski ofenzivi.

Biden je doslej Izraelu nudil trdno podporo z občasnimi kritikami zaradi velikega števila smrtnih žrtev med palestinskimi civilisti in humanitarnimi delavci. Zaradi tega se doma sooča z rednimi protesti ljudi, ki na njegovih javnih dogodkih zahtevajo konec vojne v Gazi.