Biden: V Vzhodno Evropo bomo kmalu napotili dodatne vojake

Biden je pojasnil, da gre za previdnostni ukrep zaradi zaskrbljenosti vzhodnih članic Nata in da vojaki ne bodo napoteni v Ukrajino.

"Čeprav ne verjamemo, da se je predsednik Putin dokončno odločil za uporabo sile proti Ukrajini, pa ima sedaj dovolj zmogljivosti za to," je dejal Austin.

"Lahko si predstavljate, kakšen bi bil spopad v gosto naseljenih urbanih območjih, ob cestah in tako naprej. Bilo bi grozljivo, a to ni potrebno. Menimo, da je potrebna diplomatska pot," je izpostavil general Milley.

"Nobenega razloga ni, da bi se moral položaj sprevrniti v konflikt. Predsednik Putin se lahko odloči za zmanjšanje napetosti, lahko ukaže umik enot in lahko izbere dialog in diplomacijo," je dejal minister.

Austin je razložil, da ima Putin na voljo zmogljivosti za zasedbo ukrajinskih mest in tudi za provokativne politične in oborožene akcije. Med drugim lahko Rusija prizna samostojnost pokrajin na vzhodu Ukrajine.

"Če se Rusija odloči za invazijo, ta ne bo brez cene v smislu žrtev in drugih bistvenih posledic," je dejal Milley in Putina skupaj z Austinom pozval, naj se odloči za diplomatsko pot.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley je povedal, da je Putin na mejo poslal več kot 100.000 vojakov, pri čemer ne gre le za pehoto ter mornariške in letalske sile, ampak ima tudi zmogljivosti za kibernetsko in elektronsko vojskovanje ter posebne enote.

Rusija je več uradnikom EU prepovedala vstop v državo

Medtem je Rusija v petek sporočila, da je več uradnikom Evropske unije prepovedala vstop v državo. Gre predvsem za predstavnike organov pregona ter zakonodajnih in izvršilnih organov. Na ruskem zunanjem ministrstvu so pojasnili, da gre za povračilne ukrepe.

"Na podlagi načel recipročnosti in enakopravnosti se je ruska stran odločila, da več uradnikov EU uvrsti na seznam predstavnikov držav članic in institucij EU, ki jim je prepovedan vstop v Rusijo," so sporočili z ruskega ministrstva.

Gre predvsem za predstavnike organov pregona, ter zakonodajnih in izvršilnih organov posameznih držav EU, ki so "osebno odgovorni za širjenje protiruske politike", so zapisali.