Biden v živo izrazil podporo stavkajočim v avtomobilski industriji

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je novinarjem na poti v Michigan povedala, da se predsednik bori za to, da bodo avtomobile za prihodnost izdelovali sindikalno povezani delavci v ZDA, ne pa na Kitajskem.

"To je brez primerjave. Noben predsednik še ni stopil med stavkajoče. Predsedniki so bili doslej le posredniki in se niso neposredno postavili na stran stavkajočih," je za tiskovno agencijo AP izjavil profesor zgodovine na univerzi Rhode Island Erik Loomis .

Bidnov obisk stavkajočih delavcev je zgodovinski, saj tega doslej v zgodovini ni storil še noben predsednik ZDA. Predsedniki so ponavadi poskrbeli za razbijanje stavk. Vendar pa ameriški analitiki ne dvomijo, da je Biden prišel tudi zaradi tega, ker je obisk stavkajočih pred njim napovedal Trump.

Joe Biden je delavcem dejal, da so rešili avtomobilsko industrijo, podjetjem gre dobro in si zato zaslužijo višje plače. Pred tem je Donald Trump sporočil, da Biden uničuje avtomobilsko industrijo, sam pa bo vse delavce naredil bogate.

Obenem je zanikala namige, da gre v Michigan zaradi Trumpa in na zahtevo predsednika sindikata UAW Shawna Faina. "Predsednik je za UAW in za delavce," je dejala. Biden je za volitve 2022 dobil podporo sindikata avtomobilskih delavcev (UAW), za volitve 2024 pa te podpore še ni. Ob prihodu v Michigan je povedal, da ga to ne skrbi.

Doslej še ni jasno povedal, ali podpira vse zahteve sindikata za novo kolektivno pogodbo, kot je med drugim kar 40-odstotno povišanje plač in skrajšanje delovnega tedna na 32 ur. Stavka, ki se je prejšnji teden razširila na 20 zveznih držav, čeprav še vedno zajema le majhen delež članov sindikata UAW, pa predstavlja problem za Bidna zaradi zelene oziroma podnebne politike, ki jo republikanski nasprotniki na čelu s Trumpom kritizirajo.

Avtomobilske delavce skrbi prehod na proizvodnjo električnih vozil, ker je za njihovo izdelavo potrebno manj delavcev in za zdaj ni jamstva, da bodo delavci v novih tovarnah električnih vozil vstopili v sindikat. To je sicer odvisno od njih samih, čeprav podjetja v ZDA pred glasovanji o tem ponavadi vodijo odločno kampanjo proti sindikalnemu povezovanju in delavcem ponujajo razne ugodnosti za glas proti.

Biden je ob začetku stavke v Detroit napotil ministrico za delo Julie Su in svetovalca Gena Sperlinga, da pomagata pri pogajanjih med sindikatom in vodstvi podjetij, vendar ju je sčasoma umaknil, ker nimata formalne vloge in sedaj spremljata pogajanja iz Washingtona.

Trump bo delavce obiskal v sredo, ko bodo imeli njegovi republikanski nasprotniki za predsedniško nominacijo drugo televizijsko soočenje. Trump v anketah premočno vodi in zavrača sodelovanje na soočenjih. Delavcem namerava razložiti, da je za vse težave kriva Bidnova zelena politika oziroma podpora električnim avtomobilom.