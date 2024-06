Biden: Vem, da nisem več mlad, a vem, kako se opravlja to delo

81-letnik je dejal, da "s srcem in dušo" verjame, da lahko opravi še en mandat, kar je povzročilo val navdušenja med zbranimi podporniki v Raleighu, ki so skandirali "še štiri leta".

Toda v njegovi kampanji vztrajajo, da je najstarejši predsedniški kandidat še vedno sposoben opraviti še en mandat. Poudarili so, da kljub slabemu nastopu ne bo odstopil od kandidature. "Absolutno ne," je po poročanju BBC dejala Mia Ehrenberg, tiskovna predstavnica Bidnove kampanje.

"Predsednik je morda debato izgubil v slogu, a jo je dobil na podlagi dejstev. Zmagal je s spodobnostjo in zmagal je na podlagi idej, za katere ljudje menijo, da so pomembne v tej državi," je za CNN dejal eden od vodij Bidnove kampanje Mitch Landrieu.

Svojo podporo Bidnu so izkazali tudi številni vidni demokrati, med njimi podpredsednica Kamala Harris in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. "Na teh volitvah je še vedno izbira med nekom, ki se je vse življenje boril za navadne ljudi, in nekom, ki se briga samo zase," je zapisal Obama in dodal, da Trump "laže skozi zobe za svojo lastno korist".

A ameriški mediji poročajo, da so nekateri demokratski donatorji zelo nezadovoljni z Bidnovim nastopom, ki da so ga označili za "diskvalifikacijskega". "Edini način, da bi to bilo še bolj katastrofalno, je, če bi padel z odra. Veliki donatorji pravijo, da mora oditi," je za Financial Times dejal neimenovan demokratski operativec. Biden bo imel priložnost svoje donatorje prepričati v nadaljnjo podporo tudi na donatorskih dogodkih, ki so napovedani ta vikend.