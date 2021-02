Biden spodbuja Srbijo k priznanju Kosova, Vučić zavrača 'novo politiko ZDA'

V čestitki Aleksandru Vučiću ob srbskem dnevu državnosti je Joe Biden zapisal, da ZDA še naprej podpirajo cilj Srbije za članstvo v Evropski uniji in da jo spodbujajo k sprejemanju težkih korakov na tej poti, "vključno z uvajanjem potrebnih reform in dosego obsežnega sporazuma o normalizaciji s Kosovom, ki je osredotočen na medsebojno priznanje". To piše v pismu, ki ga je objavil Vučićev urad.

Ob zahvali ameriškemu predsedniku za čestitko je Vučić danes novinarjem dejal, da Srbija ne pristaja na priznanje Kosova in da je to osebno že povedal ameriškim predstavnikom v Beli hiši. Poudaril je, da "medsebojnega priznanja ni v nobenem dokumentu nobene svetovne organizacije ne Evropske unije ter v nobeni resoluciji", zato menijo, da gre za "novo ameriško politiko".