Biden za brezplačen vrtec in zvišanje davkov za najbogatejše

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi v svojem prvem nagovoru v ameriškem kongresu, odkar je prevzel položaj, pozval k brezplačnemu vrtcu in dvoletnemu dodiplomskemu študiju, pa tudi k zvišanju davkov za najbogatejše. Spregovoril bo ob 21.00 po lokalnem času (v četrtek ob 4.00 po našem času) iz ameriškega Kapitola, namesto 1.600, kot običajno, pa bo zaradi pandemskih ukrepov pristnih le okoli 200 ljudi.

Ameriški predsednik Joe Biden obeležuje sto dni na čelu ameriške administracije, ob tej obletnici pa bo prvič nagovoril ameriški kongres. Biden si bo prizadeval podporo javnosti pridobiti za dva obsežna svežnja - načrt za nova delovna mesta in načrt za ameriške družine -, ki bi po analitičnih projekcijah pomenila najširšo reformo ameriške mreže socialne varnosti v zadnjih šestdesetih letih. Bela hiša pravi, da bi oba predloga, če bi ju sprejel kongres, "v celoti plačali" z zvišanjem davkov za najbogatejše Američane in korporacije. Načrt za ameriške družine namerava Biden tako financirati z odpravo davčnih olajšav za najbogatejše, ki jih je uvedel njegov predhodnik Donald Trump, in s krpanjem vrzeli v davčni zakonodaji, ki jih najbogatejši izkoriščajo za to, da bi se izognili plačevanju davkov.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

"Predsednik bo predstavil niz ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da bodo najbogatejši Američani plačali toliko davkov, kot so dolžni. Obenem pa bo zagotovil tudi, da se za nikogar, ki zasluži manj kot 400.000 dolarjev na leto, davki ne bodo zvišali," je povedal eden od uradnikov, ki je želel ostati neimenovan. Davčno stopnjo za najvišji dohodninski razred, ki jo je Trump znižal na 37 odstotkov, želi Biden dvigniti nazaj na 39,6 odstotka. S tem in z odpravo vrzeli v davčni zakonodaji namerava financirati program za družine, vreden 1800 milijard dolarjev (okoli 1490 milijard evrov). Znižanje davkov za ljudi z nizkimi prihodki bo predstavljajo 800 milijard paketa, investicije pa 1000.

Plačana bolniška odsotnost in do tri mesece porodniškega dopusta v ZDA Med drugim načrt predvideva 200 milijard dolarjev za financiranje predšolskega izobraževanja za tri- in štiriletnike. Poleg tega namerava vlada 109 milijard nameniti za financiranje dveh let dodiplomskega študija. Zagotoviti želi še, da bi plačana bolniška odsotnost in do tri mesece porodniškega dopusta v ZDA postala pravilo. Namen strategije je po navedbah uradnikov Bidnove administracije "vzpostaviti močno in vključujoče gospodarstvo za prihodnost". "Predsednikov načrt je jasen pri tem, kje moramo zmanjšati davčno breme in kje misli, da je treba davke ustrezno zvišati,"je še povedal eden od njih. Načrt bosta morala potrditi oba domova ameriškega kongresa. Na težave bi lahko Biden naletel predvsem v senatu, kjer imajo demokrati najbolj tesno možno večino.

Predstavil bo načrt zaposlovanja, obravnaval policijske reforme Predsednik bo predstavil tudi svoj ameriški načrt zaposlovanja v višini 2,3 milijona dolarjev (1,9 milijona evrov), ki ga je Bela hiša razkrila prejšnji mesec. V okviru infrastrukturnega paketa želi vlagati v javni prevoz, železnice, letališča, vodovode, ceste in mostove, bolnišnice za veterane, varstvene ustanove za otroke in v boj proti rasnim krivicam, poroča BBC. S predlogom želi ameriško gospodarstvo usmeriti k električnim avtomobilom, ki danes predstavljajo komaj 2 odstotka vseh vozil na ameriških cestah - in čisti energiji. Med govorom naj bi obravnaval tudi policijske reforme, nasilje z orožjem in krizo na meji med ZDA in Mehiko. Sledil bo tradicionalni izpodbijani govor nasprotne stranke Dogodek bo zgodovinski tudi zato, ker bosta med govorom v kongresu za predsednikom prvič živeli dve ženski - podpredsednica ZDA Kamala Harris in predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi.

icon-expand Tim Scott FOTO: AP

Pripombam ameriškega predsednika o stanju Unije bo sledil tradicionalni izpodbijani govor nasprotne stranke - nastopil bo senator Tim Scott, republikanec iz Južne Karoline. Scott, Afroameričan, ki je tudi potencialni kandidat za Belo hišo do leta 2024, je vodilni zagovornik rasne enakosti v svoji stranki. Biden bo spregovoril iz ameriškega Kapitola, ki je po napadu protestnikov 6. januarja še vedno obkrožen z varnostnimi ograjami in ga varuje na stotine vojakov nacionalne garde. Pred govorom se bo srečal s kongresnim osebjem, ki je bilo med stavbo ujeto v stavbi, so sporočili iz Bele hiše. Običajno se nagovora predsednika na skupni seji kongresa udeleži približno 1.600 gostov, a tokrat je zaradi protokolov za preprečevanje širjenja koronavirusa, povabljenih le okoli 200 ljudi. Nagovoril pa bo na desetine milijonov Američanov, za katere upa, da bodo govoru prek prenosa prisluhnili od doma.