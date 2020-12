Biden za ministrico za notranje zadeve predlagal Debro Haaland

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden bo za ministrico za notranje zadeve imenoval Debro (Deb) Haaland iz vrst republikancev. Če bo tudi potrjena, bo ta položaj zasedla kot prva ženska predstavnica avtohtonih prebivalcev Amerike.

59-letna Haalandova, rojena v indijanskem plemenu iz vasi Laguna, je že zdaj zaposlena na ministrstvu za notranje zadeve ZDA, in sicer v uradu za zadeve za ameriške staroselce. Prav tako je članica odbora za naravne vire Bele hiše. Bila je ena od prvih dveh avtohtonih Američank, izvoljenih v ameriški kongres (druga je bila Sharice Davids iz Kansasa).

Bidnovo izbiro je za USA Today potrdil neimenovan vir, seznanjen z odločitvijo. 23. novembra je Haalandova za NPR dejala, da bi njeno imenovanje ameriškim staroselcem "pomenilo zelo veliko".

"Ljudem, ki so tukaj že od nekdaj, to pomeni zelo veliko–da vedo, da so resnično zastopani," je poudarila. "Menim, da bi to resnično spremenilo način, kako vidijo našo vlado."