Biden za novega šefa kabineta Bele hiše imenoval Jeffa Zientsa

Ameriški predsednik Joe Biden je potrdil, da bo za novega vodjo kabineta Bele hiše imenoval Jeffa Zientsa. Izbral je izkušenega tehnokrata, ki je vodil odziv njegove vlade na pandemijo covida-19. Zients je nasledil Rona Klaina, ki je vodil kabinet od januarja 2021.

"Prepričan sem, da bo Jeff nadaljeval Ronov zgled pametnega in stabilnega vodenja, saj bomo še naprej vsak dan trdo delali za ljudi, ki smo jim bili poslani služiti," je v izjavi dejal Joe Biden in dodal, da Jeff Zients tako kot Ron Klain razume, kaj pomeni voditi ekipo, in je podobno osredotočen na to, da se stvari naredijo.

icon-expand Jeff Zients FOTO: AP

56-letni Zients bo vodil Belo hišo v zadnjih dveh letih Bidnovega mandata, ko njegova vlada zaradi republikanske večine v predstavniškem domu prehaja v defenzivo. Doletela ga je tudi nehvaležna naloga krmarjenja barke v času odkrivanja tajnih dokumentov pri Bidnu iz časa, ko je bil podpredsednik ZDA pri Baracku Obami. Tako v Obamovi kot Bidnovi vladi je bil Zients oseba, ki se je ukvarjala s pomembnimi operativnimi izzivi, kot sta bila kampanja cepljenja proti covidu po vsej državi in odpravljanje težav pri zagonu spletne strani za prijavo na zdravstveno zavarovanje Obamacare leta 2013. Zients je bil podpredsednik Bidnove tranzicijske skupine po njegovi zmagi na volitvah novembra 2020, v času Obamove vlade pa je bil direktor Nacionalnega ekonomskega sveta in vršilec dolžnosti direktorja Urada za upravo in proračun. Čeprav je Zients aprila 2022 zapustil Bidnovo vlado, se je v zadnjih mesecih tiho vrnil in se pripravljal na nastop položaja šefa kabineta. Bidnovo potezo je s pohvalo na račun Kleina in Zientsa pozdravil vodja senatne večine Chuck Schumer iz New Yorka, o novem šefu kabineta pa je imel dobro besedo tudi republikanski senator iz Utaha Mitt Romney. "Izjemno ga spoštujem. Je zelo bister človek. Pričakujem, da bom lahko komuniciral z njim," je izjavil nekdanji predsedniški kandidat republikancev. Nekoliko bolj previdno je levo krilo demokratske stranke, ki Zientsu očita povezave z zasebnim sektorjem in služenje denarja z dobavami zdravstvene opreme. Njegovo premoženje je ocenjeno na med najmanj 90 in največ 445 milijonov dolarjev.

icon-expand Ron Klain FOTO: AP