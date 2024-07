Biden za svoj slab nastop krivi 'potovanja in časovni zamik'

81-letni Joe Biden se je na zadnjem soočenju slabo odrezal, razprava pa je spodbudila pomisleke glede njegove duševne sposobnosti. Eden izmed kongresnikov, ki je sicer demokrat, ga je že pozval k odstopu. "Upam, da bo sprejel bolečo in težko odločitev, da se umakne," je dejal Lloyd Doggett. Slednji ni edini, ki ga skrbi Bidnova starost in vzdržljivost, a ga noben od drugih demokratskih zakonodajalcev ni še pozval k odstopu, razen njega.

No in Biden za svoj slab nastop krivi predvsem potovanje in časovni zamik. A kot je dejal, to ni opravičilo, temveč le pojasnilo. Opravičil se je sicer za svoj nastop in ponovno poudaril, da je njegova ponovna izvolitev "ključnega pomena", poroča BBC. Predstavniki Bele hiše so sicer še dodali, da se je na dan razprave boril s prehladom, a Biden tega ni potrdil.