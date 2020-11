Biden za vodjo kabineta Bele hiše izbral svojega dolgoletnega sodelavca

Medtem ko se aktualni predsednik Donald Trump še ne želi sprijazniti s porazom, Joe Biden že sestavlja svojo ekipo ožjih sodelavcev. Za vodjo kabineta Bele hiše je izbral svojega dolgoletnega sodelavca, 59-letnega Rona Klaina.

Biden in Klain sodelujeta že vrsto let: od obdobja, ko je bil Biden vodja senatnega odbora za pravosodje, do časa Obamove administracije, ko je bil Biden v vlogi podpredsednika ZDA. Klain je Bidnu tudi pomagal v neuspešnih predsedniških kampanjah v letih 1988 in 2008. Med predsedovanjem Baracka Obame je bil Klain vodja ekipe, ki je usmerjala odziv na ebolo.

59-letnik je bil v preteklosti tudi vodja kabineta podpredsednika Ala Gora v administraciji Billa Clintona. Al Goru pa je pomagal tudi pri njegovi predsedniški kampanji leta 2000. V filmu Recount, ki govori o predsedniških volitvah leta 2000, ga je upodobil igralec Kevin Spacey.