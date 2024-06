Biden začasno zapira mejo za prosilce za politični azil

Joe Biden skuša s tem ukrepom ublažiti zanj najbolj negativno predvolilno vprašanje, saj večina Američanov meni, da so ukrepi njegove vlade privedli do naraščanja števila nezakonitih prestopov meje.

"Za Bidna je varnost ameriških družin vedno na prvem mestu. Zato napoveduje zgodovinski izvršni ukrep, ki bo migrantom ob nezakonitem prestopu meje preprečil pridobitev zatočišča," je sporočil Andrew Bates.

Ob tem so sicer kongresni republikanci letos na pobudo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bo tudi Bidnov protikandidat na letošnjih predsedniških volitvah, zavrnili potrditev zakonodaje, ki bi vladi omogočila odločnejše ukrepanje, poroča Politico.

"Cilj je zavarovati našo mejo in hkrati ohraniti zakonito priseljevanje v skladu z našimi vrednotami. Med ukrepi, ki jih sprejemamo danes, in politikami iz Trumpove dobe je več razlik. Trumpova vlada je napadla skoraj vse vidike sistema priseljevanja ter to storila na sramoten in nečloveški način. Ukrepi, ki jih sprejemamo danes, bodo veljali le v času najgostejših prestopov meje," je novinarjem po poročanju Politica povedal neimenovani predstavnik ameriške vlade.