Biden zadremal med okroglo mizo z afriškimi voditelji

Med govorom tanzanijskega podpredsednika je 82-letni ameriški predsednik za približno minuto zaprl oči, se naslonil na dlan in zadremal, pri tem pa so ga posnele kamere. Posnetek se je hitro razširil na družbenih omrežjih, Bela hiša pa zadeve še ni komentirala.

Po obisku lokalnih tovarn in pristanišča Lobito se je Biden udeležil okrogle mize na temo železniške infrastrukture s svoji afriškimi kolegi iz Demokratične republike Kongo, Angole, Zambije in Tanzanije.

Na srečanju so sicer voditelji razpravljali o načrtih za razširitev in nadgradnjo železnice, ključne za prevoz pomembnih mineralov iz Konga in Zambije na zahod v angolsko pristanišče Lobito. Američani so v projekt vložili že več kot tri milijarde dolarjev, Biden pa je obljubil še dodanih 560 milijonov dolarjev (531 milijonov evrov) posojil.