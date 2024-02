Biden zanikal težave s spominom, nato Sisija imenoval za mehiškega predsednika

Preiskava posebnega tožilca je pokazala, da je Biden vedel za tajne dokumente v svojem domu že leta 2017, ko ni bil več podpredsednik, in da je nekaj informacij delil s piscem njegovih memoarjev, ki so bili objavljeni tistega leta.

"Sem dobronameren, sem starejši človek in vem, kaj za vraga počnem," je vidno nezadovoljen Biden dejal na izjavi za javnost v Beli hiši. Washington Post je ton njegovih izjav označil za čustven, jezen in mestoma sarkastičen. "Obstaja celo referenca, da se ne spomnim, kdaj je moj sin umrl," je dejal Biden. "Kako za vraga si upa to omeniti?"

Predsednik je dejal, da se smrti svojega sina spomni vsak dan. "Odkrito povedano, ko so mi postavili vprašanje, sem si mislil, da to ni njihova prekleta stvar," je dejal. "Ne potrebujem nikogar, da me spominja na to, kdaj je umrl."

Svetovalec Bele hiše in odvetnik predsednika Joeja Bidna Richard Sauber je kritiziral več trditev iz poročila posebnega tožilca Roberta Hura, vključno s komentarji o predsednikovem spominu. Huru je sporočil, da je spraševanje o Bidnovem spominu "popolnoma odveč". "Ne verjamemo, da je obravnava spomina predsednika Bidna v poročilu točna ali primerna."

V isti izjavi za javnost je nato Biden omenjal razmere na južni meji ZDA, kjer se že dalj časa ukvarjajo s težavami okrepljenih nezakonitih migracij, zaradi katerih republikanci in južne zvezne države vladi v Washingtonu povzročajo hude preglavice. Biden je dejal: "Kot veste, sprva predsednik Mehike Sisi ni želel odpreti prehodov, da bi omogočil humanitarno pomoč," in tako egiptovskega predsednika označil za predsednika sosednje Mehike. Gre za že tretji zdrs v slabem tednu dni, potem ko je Emanuela Macrona zamešal s pokojnim Françoisom Mitterrandom ter Angelo Merkel s prav tako pokojnim Helmuntom Kohlom.