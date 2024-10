Biden zaradi grožnje orkana Milton odpovedal potovanja v tujino

Odhod v času bližajočega se orkana bi za Bidna pomenil resno politično tveganje doma. ZDA namreč do predsedniških volitev loči manj kot mesec dni, republikanski kandidat Donald Trump pa je že ob divjanju orkana Helene konec septembra ostro kritiziral odzive Bidnove vlade na izredne razmere.

Joe Biden je odpovedal potovanji v Nemčijo in Angolo, da bi nadzoroval priprave na orkan Milton, ki se približuje Floridi, so danes sporočili iz Bele hiše.

Biden po navedbah tiskovne predstavnice Bele hiše Karine Jean-Pierre še vedno usklajuje odzive na orkan Helene, ki je minuli teden za seboj pustil opustošenje in povzročil več kot 230 smrtnih žrtev po več zveznih državah na jugovzhodu ZDA, vključno s Florido.

Tej se sedaj že približuje nov uničujoč orkan Milton, ki je davi ustvarjal sunke vetra s hitrostjo do 230 kilometrov na uro in bi lahko na zahodni obali Floride povzročil tudi do pet metrov visoke valove, napovedujejo ameriški vremenoslovci.

Nacionalni center za orkane v ZDA je neurje označil za "izjemno nevarno" in ljudi pozval, naj upoštevajo ukaze za evakuacijo. Guverner Floride Ron DeSantis je na današnji tiskovni konferenci dejal, da je "v bistvu ogrožen celoten floridski polotok".