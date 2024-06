Biden zatrdil, da sina Hunterja v primeru obsodbe ne bo pomilostil

Tožilstvo je na klop za priče poklicalo vdovo Hunterjevega brata Beauja Hallie Biden , ki je potrdila, da je Hunter užival mamila in priznala, da jih je z njim uživala tudi sama. Hunter in Hallie Biden sta imela po Beaujevi smrti leta 2015 nekaj časa ljubezensko razmerje.

Hallie je povedala, da je po odkritju pištolo vrgla v smeti. Ko jo je Hunter opozoril, da je pištola registrirana na njegovo ime in da bo odgovarjal, če se kaj zgodi, je šla iskat po smeteh pištole ni našla in je zadevo po Hunterjevem navodilu prijavila policiji. Pištolo je našel brezdomec, ki je zbiral pločevinke in jo predal policiji.

Na sodišču Hunterja Bidna spremlja njegova sedanja žena Melissa Cohen Biden, v četrtek pa je prvo damo ZDA Jill Biden nadomeščala predsednikova sestra Valerie. Jill Biden bo sicer danes navzoča na sojenju, in sicer bo posebej za to prišla iz Francije, kjer spremlja soproga na obisku.

Do sodnega procesa je prišlo po propadu dogovora o priznanju krivde, s katerim bi rešili obtožbo o orožju in ločeno davčno zadevo ter družini Biden prihranili spektakel sojenja blizu volitev leta 2024. Hunterju Bidnu v primeru obsodbe grozi do 25 let zapora, čeprav so pravni analitiki prepričani, da tako hude kazni zaradi prvega kaznivega dejanja ne bo dobil. Septembra ga sicer čaka še sojenje zaradi davčnih utaj v višini 1,4 milijona dolarjev (1,29 milijona evrov) v Kaliforniji.