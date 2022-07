Biden: ZDA se ne bodo umaknile z Bližnjega vzhoda

Joe Biden je srečanje izkoristil za razpravo o nestanovitnih cenah nafte in predstavil svojo vizijo vloge Washingtona v regiji. Arabske sogovornike je poskušal prepričati, naj okrepijo črpanje nafte in tako znižajo cene na globalnih trgih. Na vrhu so sicer razpravljali še o Iranu, človekovih pravicah, energetski in prehranski varnosti, pa tudi o Jemnu, kjer je za zdaj še vedno v veljavi premirje v dolgoletni in krvavi vojni.

Ruski napad na Ukrajino je razkril nekoč nepredstavljivo razhajanje med Washingtonom in ključnima bližnjevzhodnima zaveznicama, Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, ki sta na mednarodnem prizorišču vse bolj neodvisni.