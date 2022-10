Biden: Združeno kraljestvo je največji ameriški zaveznik

V zadnjih dneh je Biden javno kritiziral gospodarsko strategijo, ki jo je ubrala Liz Truss in ki je bila obsojena na propad. Odnosi med državama so bili v zadnjih letih tudi nekoliko zaostreni zaradi nenehnih napetosti glede dogovorov po brexitu na Severnem Irskem.

Ameriški predsednik Joe Biden in novi britanski premier Rishi Sunak sta v prvem telefonskem pogovoru, odkar je Sunak v torek prevzel položaj in postal tretji britanski premier letos, tudi izpostavila poseben odnos med Londonom in Washingtonom ter napovedala, da bosta sodelovala pri krepitvi globalne varnosti in blaginje, so sporočili iz Bele hiše.

Biden in Sunak sta tokrat potrdila "poseben odnos" med ZDA in Veliko Britanijo ter dejala, da bosta sodelovala pri pospeševanju svetovne varnosti in blaginje, je Bela hiša zapisala v povzetku pogovora.

Voditelja sta se strinjala, da morata državi sodelovati pri podpori Kijevu in vztrajati, da mora Rusija odgovarjati za invazijo v Ukrajini. Bela hiša je sporočila, da sta se Biden in Sunak strinjala, da bosta "obravnavala izzive, ki jih predstavlja Kitajska", ki jo je Washington opredelil kot svojega največjega geopolitičnega in gospodarskega tekmeca na svetovnem prizorišču.

Sunak in Biden sta prav tako govorila o sodelovanju med državama, tako dvostranskem kot v nekaterih regijah, kot je indijsko-pacifiška. Dogovorila sta se, da se bosta sešla na dvostranskih pogovorih ob robu vrha skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20).