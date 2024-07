Biden že govoril s Trumpom: 'V ZDA ni prostora za takšno nasilje'

Joe Biden je nemudoma ostro obsodil napad na republikanskega predsedniškega kandidata ter ga označil za bolnega. "Ne smemo dovoliti, da se to dogaja. Ne smemo biti takšni. Takšno politično nasilje v ZDA je nezaslišano in ga morajo vsi obsoditi," je v nagovoru Američanom dejal Biden, ki se je čez noč vrnil v Belo hišo iz Delawara, kjer je preživljal vikend.

"Obveščen sem bil o streljanju na shodu Donalda Trumpa v Pensilvaniji," je po poročanju CBS News Biden dejal kasneje. "Vesel sem novic, da je na varnem in da mu gre dobro. Molim zanj in njegovo družino ter za vse tiste, ki so bili na shodu," je povedal ter dodal, da čakajo na dodatne informacije.

Dodal je, da sta s soprogo Jill Biden hvaležna tajni službi, ki je po streljanju nemudoma ukrepala in zaščitila bivšega predsednila. "V Ameriki ni prostora za takšno nasilje," je prepričan ter dodal, da je tovrstno nasilje bolestno. "To je eden od razlogov, zakaj moramo združiti to državo. Ne morete dovoliti, da se to dogaja," je zaključil.