Biden za vodjo prometnega resorja izbral Petea Buttigiega

Pete Buttigieg bo tako zasedel eno vodilnih mest v prihajajoči administraciji, s tem pa bi mu Biden omogočil pridobitev dodatnih izkušenj. To bi bila voda na mlin 38-letnega kandidata, saj mnogi demokrati menijo, da za ponovno predsedniško kandidaturo potrebuje predvsem izkušnje. Buttigiega v demokratični stranki vidijo kot zvezdo v vzponu. Nekdanji župan bi vodil resor, ki bo ključen pri izvajanju prizadevanj novoizvoljenega predsednika, namenjenih revitalizaciji ameriške infrastrukture. Področja, kjer bi lahko Bidenova vlada našla skupni jezik z republikanci.

Buttigieg se je v zadnjih dneh že pojavil kot vodilni kandidat za vlogo ministra za promet. Nekdanjemu županu so že pripisovali tudi druge funkcije, vključno z mestom ameriškega veleposlanika pri Združenih narodih in tudi funkcijo ministra za trgovino. Z omenjeno funkcijo sekretarja za promet so se spogledovali tudi drugi demokrati, med njimi tudi nekdanji župan Chicaga Rahm Emanuel, župan Los Angelesa Eric Garcetti in guvernerka Rhode Islanda Gina Raimondo.