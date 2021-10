Biden zvišal dovoljeno zgornjo mejo ameriškega javnega dolga

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je posvarila kongres, da bodo ZDA 18. oktobra plačilno nesposobne, če se meja javnega dolga ne poviša. Ministrica sicer predlaga, naj se višanje meje javnega dolga sploh odpravi, da se izognejo sedaj že redni nevarnosti katastrofe.

Povišanje meje javnega dolga zadnja leta redno ovirajo republikanci v kongresu, ko je v Beli hiši demokrat. To so počeli tudi tokrat, dokler ni vodja manjšine Mitch McConnell predlagal, da bodo republikanci blokado odpravili za povišanje zgornje meje javnega dolga do decembra.

Demokrati so kompromis sprejeli in prejšnji teden potrdili ustrezen predlog zakona v senatu, kar je potem potrdila tudi demokratska večina v predstavniškem domu kongresa. To bodo morali znova storiti decembra.