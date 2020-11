Zmagoslavje 'demokratske' Amerike, a 'republikanski' del ne priznava poraza

'Demokratska' Amerika slavi izvolitev Joa Bidna za novega predsednika ZDA. "Dajmo si priložnost, " je ta v prvem nagovoru dejal ljudstvu. Po zmagi nad dosedanjim predsednikom Donaldom Trumpom iz sveta še naprej prihajajo čestitke. A kdor je menil, da bo z dosedanjim predsednikom Trumpom šlo tako gladko in da bo ta kar prepustil zmago svojemu tekmecu, se je pošteno zmotil. Ta namreč še nikakor ni pripravljen priznati poraza in upa na pomoč vrhovnega sodišča, kamor je imenoval kar tri člane.

77-letni Biden je navdušeno pritekel na oder in med drugim dejal, da je bil izjemno presenečen, ko je videl izražanje radosti in veselja po ameriških ulicah ob njegovi zmagi.

To je bil verjetno tudi prvi 'drive in' govor zmagovalca predsedniških volitev v zgodovini ZDA, scena pa je bila podobna zabavam Američanov na parkiriščih pred nogometnimi stadioni.

Trump poraza še ne priznava, njegova kampanja je vložila številne tožbe proti izidu volitev in nihče ne ve, kdaj in kako se bo Trump sprijaznil z dejstvi.

Posebej se je zahvalila temnopoltim volivcem, ki so prišli množično volit, in prav posebej temnopoltim ženskam, ki jih je označila za hrbtenico Amerike. Povedala je, da si njena mama, ko je prišla v ZDA kot 19-letna priseljenka iz Indije, ni mogla nikoli zamisliti današnjega dne.

"Američani so z izvolitvijo Joa Bidna ustvarili nov dan za Ameriko. Izbrali so upanje, enotnost, dostojnost, znanost in resnico," je dejala in posebej počastila spomni na pokojnega kongresnika iz Georgie Johna Lewisa , katerega podpora je Bidna poslala na pot osvojitve demokratske nominacije in predsedniškega položaja.

Pred Bidnom je nastopila temnopolta Harrisova, ki z izvolitvijo piše celo pomembnejše poglavje v zgodovini ZDA, kot pa ga je Biden kot najstarejši izvoljeni kandidat v zgodovini. Potomka priseljenca z Jamajke in priseljenke iz Indije je prišla na oder oblečena v belo v počastitev 100. obletnice potrditve 19. amandmaja k ameriški ustavi, s katerim so ženske dobile volilno pravico.

Demokrata Bidna so ameriške televizije so po Pensilvaniji v soboto sicer razglasile tudi za zmagovalca volitev v Nevadi in s tem je zbral že najmanj 279 od 270 elektorskih glasov, potrebnih za zmago na predsedniških volitvah v ZDA. Nekateri, kot sta tiskovna agencija AP in televizija Fox News , so mu pripisali tudi zmago v Arizoni.

Bidnovo zmago je, kot kaže, sprejela tudi Trumpu izrazito naklonjeni Fox News, ki je brez ostrih komentarjev prenašala govor Bidna in Harrisove le z občasnim opozarjanjem, da se predsednik Trump še ni vdal in toži naprej.

Slednjo, kjer lahko po državnem zakonu preštevajo glasovnice še 12 dni po volitvah, bo najverjetneje dobil republikanec Trump, ki bo s tem seštevek elektorskih glasov s sedanjih 214 povečal na 229. Na koncu bo dobil še tri elektorske glasove iz Aljaske za skupen seštevek 232 elektorskih glasov.

Biden je v Georgii vodil za več kot 9000 glasov in bo prednost najverjetneje ohranil tudi po vnovičnem štetju glasovnic ter osvojil 16 elektorskih glasov Georgie za skupni seštevek 306 elektorjev, kar je enako, kot je Trump osvojil leta 2016 proti Hillary Clinton.

Iz sveta še naprej prihajajo čestitke

Po razglasitvi Bidnove zmage v Pensilvaniji je po večjih ameriških mestih ZDA izbruhnilo spontano proslavljanje, Bidnu pa so čestitke za zmago začeli pošiljati svetovni voditelji.

Med drugim mu je za zmago (pa tudi njegovi podpredsednici Harrisovi) čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu in dodal, da se veseli sodelovanja z njim. "Joe, že 40 let imava dolg in topel odnos," je v soboto tvitnil Netanjahu in Bidna označil za "velikega prijatelja Izraela". Kot je še navedel, se veseli sodelovanja z njim in Harrisovo, da bi "poglobili posebno zavezništvo med ZDA in Izraelom".

Tudi japonski premier Jošihide Suga je v soboto čestital Bidnu. Obenem je izrazil upanje po okrepitvi sodelovanja z ZDA, da bi zagotovili "mir, svobodo in blaginjo" v indijsko-tihomorski regiji in drugod.

V Iraku medtem upajo na sodelovanje na Bližnjem vzhodu. Čestitke je Bidnu namreč poslal tudi iraški predsednik Barham Saleh. Bidna je označil kot prijatelja in zaupanja vrednega partnerja pri obnovi boljšega Iraka. V zapisu, ki v angleščini in arabščini je izrazil veselje tako po skupnem sodelovanju kot tudi po krepitvi miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu.

Na spremembe v politiki ZDA pa upajo v Iranu. Tamkajšnji podpredsednik Ešak Jahangiri je ob Bidnovi zmagi namreč izrazil upanje po spremembi v ameriški politiki. "Upam, da smo priča spremembi v destruktivni politiki Amerike in vrnitev k zakonitosti, mednarodnim zavezam in spoštovanju narodov," je zapisal. "Obdobje Trumpa in njegove pustolovske in vojaške hujskaške ekipe je končano," je še dodal.

Nekdanji brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je dejal, da si je svet ob Bidnovi zmagi "oddahnil". Levičarski Lula, ki je predsedoval med letoma 2003 in 2010, je dodal, da so Američani glasovali "proti trumpizmu in vsemu, za kar se ta zavzema". Aktualni predsednik Brazilije Jair Bolsonaro, ki je tesen zaveznik Donalda Trumpa, pa se na Bidnovo zmago za zdaj še ni odzval.

Tudi mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador še okleva s čestitkami Bidnu. Kot je dejal v soboto, Bidnu, čigar zmago so ameriški mediji razglasili na podlagi projekcij, ne bo čestital, dokler ne bodo razrešena vsa pravna vprašanja glede volitev. "Nočemo biti nepremišljeni," je dejal.

Opazni izjemi v Evropi pa sta premierja Madžarske Viktor Orban in Slovenije Janez Janša.