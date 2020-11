V okrožju Milwaukee je ponovno preštevanje glasovnic Bidnu že v petek dodalo neto 132 glasov, v okrožju Dane pa je bil uspešnejši Trump, ki so mu dodali neto 45 glasov. To izida v državi ni spremenilo, je pa Biden dobil dodatnih 87 glasov prednosti. Trump kljub temu napoveduje nadaljnje tožbe.

Volilni uradniki okrožja Dane v Wisconsinu so v nedeljo končali ponovno preštevanje glasovnic, ki ga je zahtevala in plačala kampanja predsednika ZDA Donalda Trumpa tam in v okrožju Milwaukeeja. Izid volitev v Wisconsinu se ni spremenil in Biden je zmagal za okrog 20.600 glasov.

Trumpovi privrženci so med ponovnim štetjem glasovnic vložili številne pritožbe in ugovore, s katerimi bodo sedaj šli na sodišča.

Trumpovi privrženci so med ponovnim štetjem glasovnic vložili številne pritožbe in ugovore, s katerimi bodo sedaj šli na sodišča. Trump je že v soboto tvitnil, da so odkrili številne nezakonite glasovnice, o katerih pa volilni uradniki obeh okrožij - tako republikanci kot demokrati - ne vedo nič. Wisconsin mora do torka potrditi izid volitev in tožbe tega ne bodo spremenile.

Trumpovi privrženci so vložili tožbe tudi v drugih državah, kot so Pensilvanija, Georgia, Arizona, Nevada in Michigan, podobno brez uspeha, ker ni dokazov o kakšnih organiziranih volilnih prevarah.

Trump v prvem intervjuju po porazu na volitvah vztrajal, da je šlo za prevaro

Trump je v prvem intervjuju po porazu na predsedniških volitvah na televiziji Fox vztrajal, da so bile volitve velika prevara. Pri tem je napadel tudi republikanske državne uradnike in politike ter kritiziral FBI in sodišča, obenem pa izražal pričakovanje, da mu bodo prav ti pomagali.

Trump je v 45-minutnem monologu o volilnih prevarah trdil, da je v resnici zmagal na volitvah. Drugi gost v oddaji, nekdanji posebni tožilec Ken Star, je imel na koncu le dve minuti, da je podprl Trumpove trditve, a brez dokazov.

"To je ostudno. Ne moremo dovoliti, da se ameriške volitve tako pokvarijo. Ne moremo," je dejal Trump in pribil, da je zlahka zmagal na volitvah. Voditeljico Mario Bartiromo je pohvalil, da je pogumna, ker poroča o volilnih prevarah, voditeljica pa mu je pritrdila, da"mediji" tega ne delajo. "Mediji so Bidna 7. novembra razglasili za zmagovalca in s tem ustvarili zgodbo, da je volitev konec,"je dejala.

Trump je v intervjuju ostro napadel guvernerja Georgie Briana Kempa, ki mu je leta 2018 pomagal do izvolitve. Trump je Kempa po volitvah poklical inGa prosil, naj ukrepa, da Biden ne bo zmagal v Georgii, na kar se je republikanski guverner odzval z ogorčenjem."Sram me je, da sem ga podprl. Kemp ni podvomil v volilni izid v Georgii," je dejal Trump o guvernerju države, kjer je Biden premagal Trumpa za okrog 12.000 glasov.