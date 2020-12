Lloyd Austin III. bo prvi temnopolti obrambni minister ZDA

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je potrdil, da bo na položaj obrambnega ministra ZDA imenoval upokojenega generala kopenske vojske 67-letnega Lloyda Austina III. Preden bo lahko postal prvi temnopolti obrambni minister ZDA, pa bo moral Austin zaradi svoje vojaške kariere dobiti posebno dovoljenje kongresa. Sin novoizvoljenega predsednika Hunter Biden pa je medtem sporočil, da so zvezni tožilci v državi Delaware sprožili preiskavo proti njemu zaradi suma kršenja davčne zakonodaje.

icon-expand Lloyd Austin III. FOTO: AP

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo potrdil, da bo položaj obrambnega ministra ZDA zasedel upokojeni general kopenske vojske 67-letni Lloyd Austin III. Položaj obrambnega ministra ZDA pripada civilistom, kar upokojeni generali sicer tehnično so, vendar pa mora po zakonu preteči najmanj sedem let, preden se jih lahko imenuje na čelo Pentagona. Civilni nadzor nad ameriško vojsko je posvečen vse od ustanovitve države. Šele po posebni odobritvi kongresa bo o njegovem imenovanju odločal ameriški senat, čeprav pa težav pri tem ne bi smelo biti. Austina kolegi iz stroke spoštujejo, vsak politik, ki mu bo želel metati polena pod noge pri imenovanju, bo zaradi tega avtomatično obtožen rasizma, česar pa si nihče ne želi. Morebitne kritike republikancev tudi ne bodo resne, glede na to, da niso delali nobenih težav predsedniku Donaldu Trumpu leta 2017, ko je na položaj obrambnega ministra imenoval generala Jamesa Mattisa, ki se je upokojil leta 2013. "Lloyd Austin III. je izjemen vodja," je sporočil nekdanji obrambni minister v vladahGeorga Busha mlajšega in Baracka Obame Robert Gates. Nekdanji prvi temnopolti državni sekretar ZDA in nekdanji prvi temnopolti načelnik štaba združenih poveljstev, upokojeni general Colin Powell, pa je svojega nekdanjega varovanca prav tako pohvalil. "General Austin je odlično služil na bojnih in civilnih ravneh oboroženih sil. Izkazal se je s svojimi bojevniškimi veščinami kakor tudi z birokratsko, diplomatsko in politično žilico," je sporočilo Powell, ki je bil Austinov mentor. "Vojaki in vojakinje ga imajo radi, sovražniki se ga bojijo, zavezniki ga poznajo in spoštujejo, z menoj pa deli globoko vero v vrednote ameriških zavezništev," je sporočil Biden. Dejal je, da se zaveda pomena ločitve civilnega in vojaškega dela ameriške obrambe, vendar meni, da zgodovinski trenutek sedaj zahteva Austina. Zagotovil je tudi, da Austin ni iskal tega položaja, ampak je sam prosil Austina, naj ga prevzame.

icon-expand Austin med kolegi iz stroke uživa velik ugled. FOTO: AP

Nekdanji poveljnik ameriških sil na Bližnjem vzhodu, general Austin, ki se je upokojil pred štirimi leti, pa je dejal, da sta se z Bidnom spoznala v položajih visoke napetosti. Obljubil je, da mu bo dal neposredne in neolepšane nasvete, kot mu jih je dajal v preteklosti. Poudaril je tudi, da bo tesno sodeloval z ameriškimi diplomati in zavezniki. Spomnil je tudi na osebne vezi z novoizvoljenim predsednikom, katerega pokojni sin Beau Biden je služil kot pravnik v Austinovem štabu in s katerim sta ostala v stiku tudi potem, ko je Beau Biden prenehal služiti v vojski. Austin je bil prvi temnopolti poveljnik centralnega poveljstva ameriške vojske (Bližnji vzhod), po upokojitvi pa je odšel v nadzorni odbor podjetja Raytheon. Austin se bo skupaj z drugimi vodilnimi člani Bidnove vlade uvodoma zaposlil s krpanjem načetih odnosov med ZDA in zavezniškimi državami, prav tako bo povezan z logističnimi izzivi distribucije cepiva proti koronavirusu. Biden je tudi zagotovil, da Austina ni izbral zaradi želje po zaostritvah, ampak ga je izbral kot človeka, ki iz prve roke pozna neizmerne cene vojn in breme, ki ga nosijo vojaki in vojakinje s svojimi družinami. Izbral si ga je, da končajo neskončne vojne in zagotovijo, da bo uporaba sile res zadnja izbira. Biden nadaljuje z gradnjo svoje vladne ekipe, čeprav Donald Trump še vedno ne priznava poraza na volitvah 3. novembra in vlaga tožbe proti volilnim izidom, lobira po državnih kongresih, naj zavrnejo voljo volivcev in mu pripišejo zmago ter brez premora in dokazov tvita o volilnih prevarah. Čeprav njegove tožbe zavračajo celo sodniki, ki jih je sam imenoval, vključno z vrhovnimi, vztraja in trdi, da je zmagal ter zahteva sezname republikancev, ki priznavajo Bidnovo zmago. Biden je med drugim že izbral državnega sekretarja Antonyja Blinkena, finančno ministrico Janet Yellen, ministra za domovinsko varnost Alejandra Mayorkasa, nacionalno direktorico za obveščanje Avril Haines, ministra za zdravstvo in socialo Xaviera Beccero, zapolnil pa je tudi večino glavnih položajev v Beli hiši. Kmalu namerava še imenovati Katherine Taina položaj trgovinske predstavnice ZDA.

Zvezno tožilstvo uvedlo preiskavo Bidnovega sina

icon-expand Hunter Biden (levo) v pogovoru z očetom, novoizvoljenim predsednikom ZDA Joejem Bidnom FOTO: AP

Medtem je v ZDA odjeknila novica, da so zvezni tožilci v državi Delaware sprožili preiskavo proti sinu novoizvoljenega predsednika zaradi suma kršenja davčne zakonodaje. Njegovo izjavo je objavila tranzicijska ekipa bodočega predsednika ZDA. Šlo naj bi za posle Hunterja Bidnav Ukrajini, kjer je bil nekaj časa v nadzornem odboru energetskega podjetja Burisma, za kar je bil bogato poplačan s 50.000 dolarji na mesec. Nihče ne dvomi, da je položaj dobil, ker je bil Joe Biden v tistem času podpredsednik ZDA. Predsednik ZDA Donald Trump je hotel to dejstvo izkoristiti leta 2019, ko je pritiskal na Ukrajino, da sproži preiskavo v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči. Zaradi tega so potem demokrati v kongresu sprožili ustavno obtožbo Trumpa. Trump je videl ankete, ki so mu napovedovale volilni poraz proti Josephu Bidnu in je želel preiskavo Hunterja Bidna izkoristiti za napad na političnega nasprotnika. Vendar pa se Ukrajina ni hotela vpletati v notranje-politične zadeve ZDA in preiskave ni uvedla. Hunter Biden je prav tako svetoval premožnemu romunskemu direktorju, ki se je soočal z obtožbami korupcije in vložil denar v sklad, ki je bil povezan s kitajsko vlado. Kljub temu je bil leta 2017 zvezni davkariji skupaj s sedaj že nekdanjo soprogo dolžan 313.970 dolarjev davkov. "To zadevo jemljem zelo resno, ampak sem prepričan, da bo profesionalna in objektivna revizija ugotovila, da sem ravnal zakonito in primerno, skupaj s pomočjo poklicnih davčnih svetovalcev," je sporočil Hunter Biden in s tem nakazal verjetno obrambo pred morebitno obtožnico, namreč da je poslušal svetovalce. Tranzicijska ekipa Josepha Bidna pa je sporočila, da je novoizvoljeni predsednik zelo ponosen na svojega sina, ki je prestajal težke izzive, vključno z zlobnimi osebnimi napadi, vendar je iz tega izšel močnejši.