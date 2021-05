Biden: Vzpostavitev palestinske države ob Izraelu edina rešitev

"Ni spremembe v moji zavezanosti varnosti Izraela in pika. Ni spremembe,"je poudaril Joe Biden. Vendar pa je še vedno potrebna rešitev dveh držav. "To je edini odgovor, edini odgovor," je izpostavil.

Poudaril je še, da ne bo miru dokler ne bo regija "nedvoumno" priznala obstoja Izraela. Ob tem je sporočil, da je Izraelce pozval, naj končajo spopade med skupnostmi v Jeruzalemu.

Obljubil pa je tudi pomoč pri organizaciji obnove Gaze, ki je bila v spopadih med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom močno poškodovana.

Na območje Gaze, ki jo nadzoruje Hamas, je sicer že začela prihajati humanitarna pomoč. Tovornjaki različnih humanitarnih organizacij so tja začeli dostavljati pomoč, med drugim zdravila, hrano in gorivo. Združeni narodi so sporočili, da so za pomoč območju sprostili 18,5 milijona ameriških dolarjev (15,2 milijona evrov).

Po podatkih Sklada ZN za otroke (Unicef) je bilo svoje domove med spopadi na območju primorano zapustiti več kot 100.000 ljudi. V petek so se začeli vračati domov, pri čemer oblasti v Gazi navajajo, da je 1800 stanovanjskih enot neprimernih za bivanje, 1000 pa naj bi jih bilo uničenih. Palestinske oblasti ocenjujejo, da bo za obnovo območja potrebnih več deset milijonov evrov.

Premirje, ki se je začelo v petek zjutraj, je bilo sicer prvič na preizkušnji že nekaj ur kasneje, ko se je več deset tisoč Palestincev udeležilo petkovih molitev v mošeji Al Aksa v Jeruzalemu. Nekateri posamezniki so v izraelsko policijo metali kamenje, ta pa je odgovorila s solzivcem in granatami. Aretiranih je bilo okoli 20 Palestincev.

11-dnevni konflikt velja za najhujšega v regiji od leta 2014. Hamas in druge militantne skupine so na izraelska mesta izstrelili več kot 4000 raket, Izrael pa je izvedel več sto letalskih napadov.