Bidna označil za kariernega politika, Trumpa za 'izrednega in talentiranega posameznika'

"Trump je pisan posameznik. Morda vam je všeč morda pa tudi ne. Toda ni prišel iz ameriškega establišmenta, prej ni bil del visoke politike," je ocenil ruski predsednik. Bidna je označil za "poklicnega politika", ki je "skoraj vse svoje odraslo življenje" preživel v politiki. 78-letni Biden je bil prvič izvoljen v ameriški senat leta 1972, star 30 let.

Putin je ocenil, da je imela Bidnova zmaga dobre in slabe strani: "Ne bo pa nekih impulzivnih odločitev."

Ameriško-ruski odnosi so se v zadnjih mesecih sicer močno poslabšali. Putin je za NBC dejal, da so na "najnižji točki v zadnjih letih". Biden in Putin naj bi se uradno sestala v švicarski Ženevi 16. junija.

Voditelja bosta "razpravljala o celotni paleti perečih vprašanj, saj si prizadevamo obnoviti predvidljivost in stabilnost med ZDA in Rusijo," je zapisano v izjavi Bele hiše. Trump je medtem v četrtek Bidnu naročil, naj Putinu izreče "najtoplejši pozdrav".

Trumpu so v času njegovega mandata sicer pogosto očitali, da je naklonjen Putinu. Biden medtem vztraja, da ruski voditelj "nima duše". Toda oba sta se strinjala, da je Putin, ki je bil obtožen naročanja atentatov na politične nasprotnike, "morilec".

Simmons je tako Putina kar naravnost vprašal ali je morilec. "V svojem mandatu sem se navadil napadov iz vseh mogočih kotov, zato me nič od tega ne preseneča," je odvrnil Putin, a se Simmons ni dal in je poimensko omenil nekatere Putinove nasprotnike, ki so bili ubiti v zadnjih letih, kar Putinu nikakor ni bilo všeč. Glede imen pa je dejal, da gre za "veliko posameznikov, ki so v različnih trenutkih res trpeli in propadali zaradi različnih razlogov, v rokah različnih posameznikov".

Putin je kot "neumnost" zavrnil tudi poročanje Washington Posta, da se Rusija pripravlja Iranu ponuditi napreden satelitski sistem, ki bi Teheranu omogočil sledenje vojaškim ciljem, vključno s preostalimi ameriškimi vojaškimi vojaki v Iraku. "To so samo lažne novice," je dejal. "O takšnih stvareh ne vem ničesar. Morda pa vedo tisti, ki govorijo takšne neumnosti," je dodal.