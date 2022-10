Bidna pozvali k pogovorom s Putinom, nato pa si 'premislili'

Jayapalova je sicer dejala tudi, da je bil s pismom ustvarjen vtis, da so podpisniki poenoteni z delom opozicijskih republikancev glede vprašanja Ukrajini.

Kot je poročal Politico, ki se je skliceval na vire, ki so bili seznanjeni s situacijo, pa naj bi Jayapalova objavo v ponedeljek osebno odobrila. Besedilo pa naj bi dan pozneje umaknili šele zaradi velike jeze znotraj demokratske stranke.

Kongresnica Sara Jacobs , ki je bila ena izmed podpisnic pisma, je na Twitterju zapisala, da je izbira pravega trentuka v diplomaciji vse: "Pismo sem podpisala 30. junija, ampak od takrat se je veliko spremenilo. Danes ga ne bi podpisala. Še naprej moramo podpirati Ukrajino tako ekonomsko kot vojšako, da bi jim dali moč, ki jo potrebujejo, da končajo to vojno. "

Voditeljica progresivne skupine kongresnikov Pramila Jayapal je v ponedeljek objavljeno pismo javno obžalovala. Pismo, ki ga je podpisala skupina 30 levo usmerjenih kongresnikov, je bilo po njenih besedah oblikovano že pred nekaj meseci, zdaj pa ga je osebje objavilo, ne da bi bilo pred tem temeljito pregledano. "Vsaka vojna se konča z diplomacijo in tudi ta se bo po ukrajinski zmagi," je bila jasna Jayapalova.

V umaknjenem pismu so demokratski kongresniki Joeja Bidna, ki prihaja iz njihovih strankarskih vrst, namreč pozvali, naj se neposredno pogaja z Rusijo, saj da imajo ZDA zaradi dobavljanja orožja dolžnost, da raziščejo vse možne poti za končanje konflikta. Biden do zdaj ni kazal pripravljenosti na pogovore z Rusi, rekoč da v Moskvi ne kažejo interesa za diplomacijo.

Konec bianco menic za Ukrajino?

Vodja republikancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa Kevin McCarthy pa je prejšnji teden opozoril, da Ukrajini ne bodo več izdajali bianco menic, če republikanci po novembrskih volitvah znova prevzamejo večino v kongresu. Če jim to uspe, bo McCarthy najverjetneje postal predsednik predstavniškega doma.

Republikanska stranka je bila do zdaj večinoma odločno na strani Ukrajine v boju proti Rusiji. Le nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je nekaj časa izrekal pohvale na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina in kritike na račun ameriške vlade.

Posamezni republikanski kongresniki, ki so tesno povezani s Trumpom, pa že nekaj časa izražajo dvom v upravičenost izdatne podpore Ukrajini. Zahtevajo, da ZDA najprej poskrbijo zase, šele nato pa morda tudi za koga drugega.

Obsežen paket pomoči za Ukrajino v vrednosti 40 milijard dolarjev so maja sicer podprli tako demokrati kot republikanci, nasprotovanje temu pa so izražali zgolj skrajno desni člani kongresa, ki so blizu nekdanjemu predsedniku Trumpu.