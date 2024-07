Bidna večkrat obiskal nevrolog. Bela hiša: Ni znakov Parkinsonove bolezni

Po izredno slabi predstavi na televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom pred novembrskimi volitvami se je Joeju Bidnu kasneje pripetilo še nekaj incidentov, zaskrbljenost med demokrati, ki se sprašujejo, ali je Biden še sposoben voditi državo, pa narašča.

81-letni predsednik ZDA je na soočenju pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, večkrat je deloval šibak in odsoten. Posledično ameriški mediji v zadnjih tednih obširno poročajo o njegovem zdravju in špekulirajo, ali morda boleha za nerazkrito boleznijo.

New York Times je poročal, da je nevrolog Kevin Cannard, ki je specializiran za gibalne motnje in je pred kratkim objavil znanstveni članek o Parkinsonovi bolezni, od lanskega poletja pa do letošnje pomladi osemkrat obiskal Belo hišo.