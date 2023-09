Bidnov družinski pes rad grize tajne agente, napadel jih je že 11

Družinski pes ameriškega predsednik Joeja Bidna je sinoči ugriznil še enega agenta tajne službe. Kot so pozneje sporočili iz vodstva, se agent kljub ugrizu počuti dobro.

Za dveletnega nemškega ovčarja Poveljnika (ang. Commander) je to že 11. napad na Bidnovo osebje. Tiskovna predstavnica Bele hiše jih vselej pripisuje stresu v predsednikovi hiši. "To je stresno za nas, predstavljajte si, kako je za hišne ljubljenčke," je opravičevala ugrize. Julija so tako začeli tudi s prevzgojo nemškega ovčarja, a očitno pri tem niso bili ravno uspešni.

Poveljnika kar ne morejo obvladati, grizel je tudi prejšnji pes

Kot kažejo zapisi tajne službe, ki so jih čez poletje na podlagi zakona o dostopu do informacij zahtevali konservativci, je bila v enega od incidentov vpletena tudi prva dama Jill Biden, saj Poveljnika ni zmogla obvladati. Kot je razvidno iz zapisov, se je incident zgodil konec oktobra. "Bil sem na dolžnosti, ko me je pes napadel. Gospa Biden ni zmogla obvladati psa, kar naprej je krožil okoli mene. Verjamem, da je le vprašanje časa, kdaj bo napaden še kdo od uradnikov Bele hiše," se glasi izpoved pripadnika tajne službe.