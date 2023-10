Bidnov pes, ki je rad grizel, je moral zapustiti Belo hišo

Dveletnega nemškega ovčarja družine Biden po imenu Commander (Poveljnik), ki se je v Belo hišo vselil leta 2021, so po poročanju ameriške televizije CNN začasno umaknili na neznano lokacijo, medtem ko se bodo odločili, kaj storiti z njim. "Predsedniku in prvi dami je zelo pomembna varnost vseh, ki delajo v Beli hiši, in tistih, ki ju vsak dan varujejo," je povedala tiskovna predstavnica prve dame ZDA Jill Biden.

Kot smo že poročali, je bil pes predsednika Joeja Bidna vpleten v več primerov agresivnega vedenja. Tajna služba je septembra priznala, da je ugriznil enajst njenih agentov, vendar je televizija CNN nedavno poročala, da je bilo dejansko število še višje in da je Commander večkrat ugriznil tudi druge uslužbence v Beli hiši.