Bidnov pes po prevzgoji znova ugriznil delavca v Beli hiši

Triletni nemški ovčar Major je v ponedeljek popoldne ugriznil delavca službe za urejanje parkov (National Park Service), medtem ko je ta skrbel za južno zelenico Bele hiše. Delavca je takoj pregledala medicinska ekipa Bele hiše.

Da je mlajši pes ameriškega predsednika Joeja Bidna res "nekoga ugriznil med sprehodom", je potrdil Michael LaRosa, tiskovni predstavnik prve dame Jill Biden. Ob tem je poudaril, da se pes še vedno navaja na novo okolje in pojasnil, da je medicinsko osebje delavca pregledalo iz dodatne previdnosti, da pa se je nato brez poškodb takoj vrnil na delo.

Nov incident se je zgodil le teden dni za tem, ko se je Major vrnil s prevzgoje. Tja so ga poslali po prvem ugrizu, ki se je zgodil v začetku meseca. Takrat je ugriznil pripadnika varnostne službe Bele hiše. Psa so nato takoj preselili v Bidnov družinski dom v mestu Wilmington v Delawaru in ga vpisali v šolo za problematične pse.