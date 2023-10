Bidnov sin prosil za razveljavitev obtožnice: 'Še vedno velja imuniteta'

Vendar pa je dogovor padel v vodo julija, ko je tožilstvo reklo, da so prihodnje obtožnice možne in strani sta se razšli brez dogovora, obtožnica zaradi davčnih prekrškov pa je bila zavržena. Weiss si je pridržal pravico, da obtožnico zaradi davčnih utaj vloži kasneje, navajajo ameriški mediji.

Odvetnika sta spomnila, da je posebni tožilec sprejel dogovor o tem, da bo Hunter Biden priznal krivdo za davčne prekrške in laganje pri nakupu pištole. Trdita, da je dogovor predvideval tudi imuniteto pred nadaljnjim pregonom.

Če zahteva o razveljavitvi obtožnice zaradi laganja pri nakupu orožja in posedovanju orožja v času odvisnosti od mamil ne bo uspela, se bo kmalu začel sodni proces, po katerem Hunterju Bidnu v najslabšem primeru grozi 25 let zaporne kazni. Ameriški pravni analitiki sicer menijo, da bi bila takšna kazen nenavadna in pretirana.

Večina tudi meni, da obtožnice sploh ne bi bilo in bi bil dogovor o priznanju krivde brez težav potrjen, če ne bi šlo za sina predsednika ZDA.