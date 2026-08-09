Bidnov sin: Rak se je razširil, zelo boleče je

"Res težko je in res žalostno je to gledati ... želim si, da bi se več pritoževal, ker se ne počuti dobro. Rak se je razširil, metastaziral na kosti in še dlje," je Hunter Biden povedal v pogovoru za BBC-jevo oddajo Newsnight. "Zelo boleče je in v mnogih pogledih zelo izčrpavajoče," je dodal.

Tiskovni predstavnik 83-letnega nekdanjega ameriškega predsednika ni želel komentirati izjav mlajšega Bidna.

Joeju Bidnu so maja 2025, štiri mesece po odhodu iz Bele hiše, diagnosticirali agresivno obliko raka prostate. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo.

V času volitev leta 2020 je bil Biden najstarejša oseba, izvoljena za predsednika Združenih držav Amerike. Njegovo zdravstveno stanje je bilo v središču pozornosti medijev in javnosti skozi celoten mandat.

Kljub težki diagnozi se sicer Biden še vedno udeležuje javnih dogodkov. Junija se je v Chicagu udeležil slovesnega odprtja predsedniške knjižnice še enega nekdanjega predsednika, Baracka Obame.