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Bidnov sin: Rak se je razširil, zelo boleče je

Washington, 09. 08. 2026 07.46 pred enim dnevom 1 min branja 80

Avtor:
M.S.
Joe Biden

Rak prostate, s katerim se bori nekdanji ameriški predsednik Joe Biden, se je razširil in mu povzroča hude bolečine, je v najnovejšem intervjuju povedal Bidnov sin Hunter.

"Res težko je in res žalostno je to gledati ... želim si, da bi se več pritoževal, ker se ne počuti dobro. Rak se je razširil, metastaziral na kosti in še dlje," je Hunter Biden povedal v pogovoru za BBC-jevo oddajo Newsnight. "Zelo boleče je in v mnogih pogledih zelo izčrpavajoče," je dodal.

Tiskovni predstavnik 83-letnega nekdanjega ameriškega predsednika ni želel komentirati izjav mlajšega Bidna.

Joeju Bidnu so maja 2025, štiri mesece po odhodu iz Bele hiše, diagnosticirali agresivno obliko raka prostate. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo.

V času volitev leta 2020 je bil Biden najstarejša oseba, izvoljena za predsednika Združenih držav Amerike. Njegovo zdravstveno stanje je bilo v središču pozornosti medijev in javnosti skozi celoten mandat.

Kljub težki diagnozi se sicer Biden še vedno udeležuje javnih dogodkov. Junija se je v Chicagu udeležil slovesnega odprtja predsedniške knjižnice še enega nekdanjega predsednika, Baracka Obame.

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KOMENTARJI80

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
09. 08. 2026 18.00
človek je svetu veliko hudega storil, pa tudi kaj dobrega, približuje se njegova ura, naj mu Bog pravično sodi, ker ljudje tega nismo zmožni
Odgovori
+1
1 0
Lock Down
09. 08. 2026 20.33
Še zdaleč ni povzročil toliko hudega, kot ga trenutno povzroča svetu Trampolin. Pravzaprav je v letu in pol povzročil svetu toliko gorja, kot ga eni ameriški predsedniki niso v dveh mandatih skupaj.
Odgovori
+1
1 0
Pičipoki
10. 08. 2026 08.32
A vi resno?
Odgovori
0 0
SAF1
09. 08. 2026 17.00
A še ni v čuzi Hunter, kaj se čaka?
Odgovori
+1
1 0
Sanchez Robi
09. 08. 2026 17.06
Ni še .
Odgovori
0 0
sabro4
09. 08. 2026 17.49
ga le ata v naprej pomilostil kot mnogokatere kriminalce, to kar mu dogaja je pa karma
Odgovori
0 0
Lock Down
09. 08. 2026 20.29
Trampolin je najprej pomilostil vse tiste omejence z rogovi na glavi, ki so po njegovih pozivih napadli Kapitol.
Odgovori
0 0
Grdoba
09. 08. 2026 16.27
In trdil da bo se lahko predsednik še 4 leta...
Odgovori
-1
0 1
setisfekšn
09. 08. 2026 16.22
Ne vem v čem je problem te mikeoplasike je pač v telesu zaradi okolnosti in stvari ki jih človek rabi v vsakdanjem življenju in telo se je na njo prilagodilo ali z njo al brez na tisoče stvari je še ki ne moremo nic in se sprijaznit z vsem
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0 0
bandit1
09. 08. 2026 16.10
Zadeve so vodili drugi in sedaj je isto, le maskoto morajo imeti in jo pred ljudmi prikazovati, da je on to in to odredil.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
09. 08. 2026 15.36
Bog mu daj še dolgo življenje in bistrega uma. Morda se le zave koliko gorja je povzročil.
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+2
4 2
poper00
09. 08. 2026 19.18
Proti Trampu je Mama Tereza.Takšen genocid in kraje kot ga je povzročil Tramp so grozljive
Odgovori
+1
2 1
Lock Down
09. 08. 2026 15.17
Tudi tiste tu gor, ki mu privoščite tako hudo bolezen in govorite o karmi lahko tudi same hitro doleti karma.
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+3
6 3
Senzor
09. 08. 2026 14.44
Zdravstvo je vsem politikom, takoj dostopno.
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
09. 08. 2026 14.31
A veste sploh zakaj so kar naenkrat igralci začeli ustvarjati svoje podcaste? Ker se dobro zavedajo, da vsa resnica o njih in njihovih igralskih kolegih prihaja na dan, in jo s skupnimi močmi skušajo zatreti. A na njihovo zalost neuspešno. Ker je ze zdaj razkritih ogromno stvari, ne samo o tem, kako se v resnici obnašajo, ampak tudi o njihovih preteklih dejanjih. Nekak se trudijo, da jim ne uspe, ampak jim ne uspeva, ker se ljudje zbujajo. Veliko ljudi vidi, da je resnica, ki jo prikrivajo skrita za iluzijo, ki jo predstavljajo svetu. Enkrat bo vse prišlo na dan.
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+2
2 0
Pičipoki
10. 08. 2026 08.36
Ah dejte no, ne vem kdo je bolj izpostavljen javnosti kot igralci, pri njih je zadeva na belem dnevu...skrivajo se drugi, tisti, ki imajo v rokah denarni sistem in orožje in zdi se mi, da to niso igralci..bi pa igralci lahko služili istemu namenu, kot so ga srednjeveške čarovnice.
Odgovori
0 0
periot22
09. 08. 2026 14.20
Ogromno zla je naredil na svetu kot vsi Ameriski predsedniki!
Odgovori
+6
9 3
Rudar
09. 08. 2026 14.26
Samo ameriški?
Odgovori
+4
5 1
periot22
09. 08. 2026 14.27
Tudi drugi predsedniki ne samo Ameriski!
Odgovori
+2
4 2
NOVAKF
09. 08. 2026 14.19
Se je kdo vprašal kako to da Trump Janše ne j.b.e ni 5 posto, čeprav mu Janša kar naprej leze v rit, tako kot nekoč maršalu? Janša se je slavnostno zaklinjal na Tita kot na največjega revolucionarja ki mu moramo vsi slediti? Vsi smo vedeli da smo živeli v komunistični diktaturi, tudi komunisti so govorili o tem, tovariš Janša pa ni tega kobajagi vedel?
Odgovori
+2
4 2
Dr Dre
09. 08. 2026 14.10
Hinter je legenda, ko je bil direktor v 🇺🇦 državnem podjetju se je veliko slikal zadet z puncami, ki so bile globoko mladoletne... On je naš idol..
Odgovori
+1
1 0
Lock Down
09. 08. 2026 15.14
Hinter je pa kdo?
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
09. 08. 2026 13.00
Gaza pa to, karma.
Odgovori
+3
4 1
Rudar
09. 08. 2026 13.10
Pazi se ti karme.
Odgovori
+1
4 3
Sajeta5
09. 08. 2026 12.53
Upam, da je naslednji Netanjahu
Odgovori
+0
2 2
galeon
09. 08. 2026 14.09
Pa Janez in Trampek.
Odgovori
+0
1 1
LinaAnil
09. 08. 2026 15.34
Nista normalna, da nekomu želita bolezen in smrt! Kozla se mi po vas, ki se imate za najbolj strpne, ste pa največji ološ!
Odgovori
0 0
bububu123
09. 08. 2026 12.48
sem rekel, ko je nehal biti predsednik... Sedaj ga bodo pospravili in rekli da je neka bolezen... In evo ga
Odgovori
+2
4 2
Lock Down
09. 08. 2026 15.15
No, no. Ne bluzi pa pametuj.
Odgovori
-1
0 1
SAMO JEZNI
09. 08. 2026 12.47
Je velika razlika če greš mirno, hitro in če si razčistil s svojo zavestjo ali pa si poln zamer, besa, sovraštva in se oklepaš materialnih stvari, ja potem te ego ne pusti oditi, potem je hudo, ja.
Odgovori
+5
5 0
slayer2
09. 08. 2026 12.40
Karma!!!
Odgovori
+7
7 0
marko1310
09. 08. 2026 12.32
IMA BOGA, IMA.
Odgovori
+4
7 3
Razsuti Tovor
09. 08. 2026 12.07
Ali je to tisti Hunter, ki je pred vojno v Ukrajini imel tam čudne posle?
Odgovori
+10
10 0
london1982
09. 08. 2026 11.33
najboljši Ameriški predsednik. Gospodarstvo ker cvetelo, delnice so imele rekordne vzpone
Odgovori
-8
5 13
nelevnedesen
09. 08. 2026 12.04
Rekordi so pri vsakem predsedniku, ker umetno pumpajo
Odgovori
+9
9 0
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