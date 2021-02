Bidnov svetovalec po suspenzu zaradi groženj novinarki odstopil

TJ Ducklo, namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše, je odstopil s položaja dan po tem, ko so ga poslali na neplačan suspenz, ker je grozil novinarki Politica Tari Palmeri,ko je ta pripravljala zgodbo o njegovem zasebnem življenju. Poročali smo, da je pokrivala njegovo razmerje z novinarko Axiosa Alexi McCammond.Ta je še po začetku razmerja z Ducklom poročala o predsedniški kampanji Joeja Bidna.

Predsednik Biden je obljubil, da bo na licu mesta odpustil kogarkoli v njegovi administraciji, ki bo ljudi tretiral z nespoštovanjem.

V izjavi, ki jo je 32-letni Ducklo objavil na Twitterju ob odstopu, je zapisal, da ni besed, ki bi lahko izrazile njegovo obžalovanje, sram in gnus nad lastnim obnašanjem. "Uporabil sem besede, ki jih ženska ne bi smela slišati od nikogar, še posebej ne v situaciji, ko je samo želela opraviti svojo službo. Moje besede so bile gnusne, nespoštljive in nesprejemljive. Uničen sem, ker sem osramotil in razočaral svoje kolege v Beli hiši ter predsednika Bidna. Po pogovoru z vodilnimi v službi za odnose z javnostmi Bele hiše, odstopam s položaja."

Dodal je, da ta incident ne predstavlja njega kot osebe in dodal, da je odločen, da si bo ponovno prislužil zaupanje vseh, ki jih je razočaral s svojimi dejanji. Palmerijeva dogajanja ni komentirala.

Spomnimo

Zgodbo o razmerju Duckla in McCammondove je pripravljala Palmerijeva. Pri Politicu so želeli problematizirati, da je McCammondova še vedno poročala o Bidnu, tudi ko je že hodila z njegovim (takrat) tiskovnim predstavnikom. Kontaktirala je McCammondovo za komentar, eden od njenih kolegov pa je pustil sporočilu Ducklu. Ta je nato v telefonskem klicu poskušal preprečiti, da bi bila zgodba objavljena, Palmerijevi pa je zagrozil, da jo bo uničil, če se za objavo odloči. Prav tako jo je žalil in dejal, da je samo ljubosumna, ker je v preteklosti neimenovan moški želel imeti spolne odnose z McCammondovo in ne z njo. Obtožil jo je tudi, da je ljubosumna na njegov odnos z novinarko Axiosa, čeprav ga Palmerijeva pred to zgodbo ni poznala, prav tako so ji zgodbo določili uredniki.