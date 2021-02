Bidnov svetovalec suspendiran, ker je grozil novinarki Politica

Alexi McCammond je politična novinarka spletne strani Axios, prav tako pa občasno dela za NBC. Pokrivala je predsedniško Joeja Bidna, kjer je spoznala TJ Duckla, zdaj namestnika tiskovne predstavnice Bele hiše Jen Psaki.

Zgodbo o njunem razmerju je pripravljala novinarka Politica Tara Palmeri. Želeli so problematizirati, da je McCammondova še vedno poročala o Bidnu, tudi ko je že hodila z njegovim (takrat) tiskovnim predstavnikom. Kontaktirala je McCammondovo za komentar, en od njenih kolegov pa je pustil sporočilu Ducklu. Ta je nato v telefonskem klicu poskušal preprečiti, da bi bila zgodba objavljena, Palmerijevi pa je zagrozil, da jo bo uničil, če se za objavo odloči. Prav tako jo je žalil in dejal, da je samo ljubosumna, ker je v preteklosti neimenovan moški želel imeti spolne odnose z McCammondovo, in ne z njo. Obtožil jo je tudi, da je ljubosumna na njegov odnos z novinarko Axiosa, čeprav ga Palmerijeva pred to zgodbo ni poznala, prav tako so ji zgodbo določili uredniki.

Dan po tem telefonskem pogovoru je urednik Politica kontaktiral Belo hišo v povezavi z grožnjami. Vključeni so bili tiskovna predstavnica Bele hiše Psakijeva in Bidnova svetovalka Anita Dunn. Priznali so, da je bilo obnašanje Duckla neprimerno in obljubili, da se bo opravičil, hkrati pa so obtožili Palmerijevo, da ni spoštovala dogovora o neuradnem pogovoru. Ta se je branila rekoč, da je le obvestila urednike o grožnjah, ki si jih je med klicem zapisovala.