Bidnov uradni račun na Twitterju ne bo 'podedoval' Trumpovih sledilcev

Donald Trump , ki Twitterja zdaj ne more uporabljati zaradi odločitve te platforme, je podedoval 13 milijonov sledilcev od svojega predhodnika Baracka Obame . Bidnovo ekipo so o spremembi obvestili pred manj kot mesecem dni, pri Twitterju pa niso razložili, zakaj so se tako odločili. Zapisali pa so, da bodo ljudje, ki so pred tem sledili predsedniškemu in podpredsedniškemu računu ter osebnima računoma Bidna in Harrisove, dobili obvestilo z možnostjo, da začnejo slediti novim uradnim računom.

Obama je bil prvi ameriški predsednik z uradnim računom na Twitterju, ki so ga vzpostavili leta 2015. Na koncu njegovega drugega mandata so naredili načrt prenosa, vse njegove tvite pa so arhivirali na ločenem računu @POTUS44, na katerem so vidni še danes. Njegov zadnji tvit je bil: "V čast mi je bilo služiti vam. Spremenili ste me v boljšega voditelja in boljšega moškega."

Twitter je dejal, da bodo arhivirali tudi Trumpove tvite pod imenom @POTUS45, a Trump je redko uporabljal ta račun, saj mu je bil ljubši njegov osebni profil. Tega Twitter sploh ni omenil, izognili pa so se tudi vprašanjem, ali bodo arhivirali tudi te tvite. Državni arhivi ZDA pa so že sporočili, da bodo zagotovili, da se vsa vsebina ohrani. To namreč določa zakon o predsedniških dokumentih.

Trump naj bi zapustil Washington na jutro inavguracije